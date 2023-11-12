لاعب الزمالك : كنا مصرون على الفوز أمام بيراميدز بسبب الجماهير

أكد محمد طارق، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أنه شارك فى أكثر من مركز خلال مباراة بيراميدز بسبب ظروف اللقاء.

وقال طارق فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، عبر قناة الزمالك: "لاعبو الزمالك كان يصرون على تحقيق الفوز بعد كل هدف يسجله بيراميدز وهذا ما اتفقنا عليه قبل المباراة بسبب رغبتنا فى إسعاد الجماهير".

وأضاف: "تحمسنا بشدة بسبب دعم ومؤازرة الجماهير، وترتيبي فى ركلات الترجيح رقم 6 وروقا من أفضل اللاعبين فى تسديد ركلات الترجيح".

وأشار إلى أن الروح القتالية والإصرار سر الفوز والتأهل أمام نادي بيراميدز ، مؤكدا انه كان يتابع اللقاء بشكل جيد على دكة البدلاء قبل مشاركته فى الشوط الثاني، وقميص نادي الزمالك له الكلمة العليا دائما ويمنحنا الثقة والروح القتالية".

وأضاف: "قدمت مباراة جيدة بسبب تعليمات معتمد جمال، فهو مدير فني مميز ويتعامل مع اللاعبين بشكل جيد".