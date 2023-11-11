تطور عاجل ومفاجئ في أزمة فتوح مع الزمالك بعد تدخل مسئول بارز

كشفت الإعلامية سهام صالح، عن تطور عاجل ومفاجئ في أزمة اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخب مصر.

وأكدت صالح خلال برنامج الكلاسيكو، أن أزمة اللاعب في طريقها للحل بعد تدخل أحد مسئولي نادي الزمالك السابقين والذي تواصل مع الإدارة لحل مشكلة اللاعب.

وأشارت إلي أن النادي اشترط تجديد اللاعب والموافقة علي شروط ناديه للتراجع عن القرارات العقابية الصادرة بوقفه وعرضه للبيع رفقة الثنائي الآخر محمد صبحي ومصطفي الزناري.

الأهلي يصرف النظر عن فتوح

وكشف الناقد الرياضي، إسلام صادق، عن مفاجأة خاصة بلاعب الزمالك أحمد فتوح وتفاصيل ضمه للمنتخب، مؤكدا أن مسئول سابق ذو حيثية كبيرة أكد له أن أزمة فتوح في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة.

وتابع صادق خلال قناة تن،:" الاتجاه في النادي الأهلي هو عدم التعاقد مع أحمد فتوح بسبب العلاقة الطيبة التي تجمع الفريقين وسيكون فيه زيارة من مجلس الاهلي لتهئنة مجلس الزمالك بإنتخابه من قبل الجمعية العمومية.

وأضاف صادق،:" الأهلي صرف النظر حاليا عن فتوح وقد يكون هناك حل آخر لمشكلة الظهير الأيسر للأهلي".



فيتوريا يكشف سر ضم فتوح



وكشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أسباب ضمه للاعبي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، برغم الايقاف من الزمالك.

وقال روي فيتوريا: “لم يعلم أحد بانضمام صبحي وفتوح للمنتخب إلا اليوم حتى المعاونين.. قرار الانضمام فني والمنتخب بحاجة إليهم.. قرارنا نأخذه بعيداً عن الميديا والسوشيال”.

وأعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر، والذي تتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026