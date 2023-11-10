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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة من العيار الثقيل.. الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع أحمد فتوح

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف الناقد الرياضي، إسلام صادق، عن مفاجأة خاصة بلاعب الزمالك أحمد فتوح وتفاصيل ضمه للمنتخب، مؤكدا أن مسئول سابق ذو حيثية كبيرة أكد له أن أزمة فتوح في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة.

وتابع صادق خلال قناة تن،:" الاتجاه في النادي الأهلي هو عدم التعاقد مع أحمد فتوح بسبب العلاقة الطيبة التي تجمع الفريقين وسيكون فيه زيارة من مجلس الاهلي لتهئنة مجلس الزمالك بإنتخابه من قبل الجمعية العمومية.

وأضاف صادق،:" الأهلي صرف النظر حاليا عن فتوح وقد يكون هناك حل آخر لمشكلة الظهير الأيسر للأهلي".
 

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مؤيد ومعارض.. فيتوريا يمنح أحمد فتوح ومحمد صبحي قبلة الحياة

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تعليق مثير من خالد الغندور على وقف فتوح وصبحي عن اللعب

 

فيتوريا يوضح سبب ضم فتوح

وكشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أسباب ضمه للاعبي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، برغم الايقاف من الزمالك.

وقال روي فيتوريا: “لم يعلم أحد بانضمام صبحي وفتوح للمنتخب إلا اليوم حتى المعاونين.. قرار الانضمام فني والمنتخب بحاجة إليهم.. قرارنا نأخذه بعيداً عن الميديا والسوشيال”.

وأعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر، والذي تتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الجمعيه العموميه المدير الفنى للمنتخب النادي الأهلي المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مجلس الزمالك أحمد فتوح الزمالك

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