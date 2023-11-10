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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤيد ومعارض.. فيتوريا يمنح أحمد فتوح ومحمد صبحي قبلة الحياة

أحمد فتوح ومحمد صبحي
أحمد فتوح ومحمد صبحي

منح قرار المدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا، قبلة الحياة وطوق النجاة لأحمد فتوح بعد صدور قرار تربوي تجاهه من قبل نادي الزمالك بإيقافه وعرضه للبيع برفقة حارس الزمالك محمد صبحي ومصطفي الزناري.

ويري العديد من الإعلاميين المنتمين للقلعة البيضاء، أن انضمام اللاعب للمنتخب مساعدة في تمرده ضد  ناديه وكان يجب إستبعاده.

ويعد الإنضمام للمنتخب لكلا اللاعبين بمثابة قبلة الحياة وطوق النجاة، وتحديدا أحمد فتوح الذي يطمح في التوقيع لنادي آخر بعد عرضه للبيع بشكل رسمي من إدارة القلعة البيضاء.

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ليس عدلا

علق الإعلامي خالد الغندور على قرار فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة الفريق.

وقال الغندور عبر لايف بثه عبر حسابه على "فيسبوك": "لا يوجد مبرر للخطأ.. ونحن نتحدث عن عدم التزام واضح.. فهناك لاعب خرج من معسكر لفريق جماهيري كبير، من أجل السهر، ويعلم أن فريقه خسر المباراة الماضية".

وأضاف: "فيتوريا يكافئ لاعبا غير ملتزم، حتى ولو كان ملتزما في معسكرات المنتخب السابقة".

وأوضح الغندور ان مدرب المنتخب لم يكن عادلاً بقراره بضم ثنائي الزمالك غير الملتزم، وحرم آخرين في نفس المركز من التواجد بالمنتخب.

عيب والله

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري علي انضمام فتوح ومحمد صبحي الى قائمة المنتخب المصري.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مفاجأة 
فتوح وصبحي ضمن قائمة المنتخب 
عيب والله ".
أكد ضياء السيد ، المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني ، أن نادي الزمالك لم يغلق ملف الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي حارس المرمى بعدما تأخر في إعلان نتائج التحقيقات مع الثنائي.

وقال مدرب الفراعنة الأسبق عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" من حق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب أن يبحث عن مصلحة المنتخب في المقام الأول.. وفي النهاية قد تنتهي الأزمة من جانب الزمالك بتخفيض العقوبات مثلاً إلى التغريم وليس البيع".

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أحمد فتوح يعلق على انضمامه لقائمة منتخب مصر


إيجابيات ضم اللاعبين

يعد قرار ضم اللاعبين بمثابة إنتصار لكلا اللاعبين علي ما صدر ضدهم من نادي الزمالك ويمني كل منهما النفس بتسويق نفسه من خلال المنتخب أملا في العودة لناديه والتراجع عن بيعه أو تسويق نفسه خارجيا.


فيتوريا يوضح سبب ضم فتوح

وكشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أسباب ضمه للاعبي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، برغم الايقاف من الزمالك.

وقال روي فيتوريا: “لم يعلم أحد بانضمام صبحي وفتوح للمنتخب إلا اليوم حتى المعاونين.. قرار الانضمام فني والمنتخب بحاجة إليهم.. قرارنا نأخذه بعيداً عن الميديا والسوشيال”.

وأعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر، والذي تتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الاعلامي خالد الغندور البرتغالي روي فيتوريا إدارة القلعة البيضاء أحمد فتوح المنتخب المصري ثنائي الزمالك حارس الزمالك

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