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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطة فيتوريا.. تجهيز فتوح وصبحي قبل أمم أفريقيا

فتوح وصبحي
فتوح وصبحي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، سيكون حريص على تواجد محمد صبحي وأحمد فتوح، خلال المرحلة المقبلة، وتحديدًا في بطولة أمم إفريقيا، حتى حال غيابهما عن المشاركة مع الزمالك حتى شهر يناير المقبل بعد عرضهما للبيع نهائيًا في يناير.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "من الوارد أن يتغير قرار إدارة الزمالك بشأن عرض اللاعبين للبيع، والمتحدث الرسمي للنادي ألمح إلى إمكانية التراجع عن القرار، والباب لازال مفتوحًا أمام التراجع عن العقوبات".

وأضاف: "الزمالك سيعلن نتيجة التحقيق يوم الاثنين المقبل، وعلى حسب قرار فيتوريا فأنه سيكون حريص على تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا في حالة عدم اعتماد الزمالك عليهما، فهل سيكون هناك صدام بين المدرب البرتغالي والزمالك، ستظهر خلال المرحلة المقبلة".

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