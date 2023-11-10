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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على فيتوريا بسبب فتوح وصبحي

فيتوريا
فيتوريا

أكد محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، أنه يعارض قرار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بضم محمد صبحي وأحمد فتوح، مشيرا إلى نادي الزمالك يريد إرساء مبادئ وقيم ولذلك عاقب اللاعبين، واتحاد الكرة لديه علم بالواقعة، ولم يكن هناك حالة رضا عن تصرفات اللاعبين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "واقعة فتوح وصبحي بمغادرة معسكر الزمالك اخلاقية، بعيدًا عن الجانب الفني ورؤيته، وكان من المفترض أن يقف روي فيتوريا واتحاد الكرة مع نادي الزمالك".

وأضاف: "كان لابد من إرساء القيم والمبادئ، وإيصال رسالة للاعبين بأن الأندية أكبر من أي لاعب على مر التاريخ".

وتابع: "من الوارد أن يحدث خلاف بين فتوح وأي مدرب، لكن وصل به الأمر إلى الاستهانة بنادي الزمالك، والنادي خط أحمر بالنسبة لنا جميعًا، ما ارتكبه كبير جدا، وحزين لما فعله اللاعب، ولست متقبل ما قام به فتوح بمغادرة معسكر الزمالك قبل لقاء زد".

وأتم: "أنا مؤيد لقرار إدارة الزمالك وسيجني النادي تبعاته سريعا وهو ما شاهدناه في لقاء الفريق أمام بيراميدز، ومجلس الإدارة كان موفقا في ذلك رغم وجود معارضة من البعض في البداية، لكن بعد مباراة الأمس الجميع يساند ويدعم المجلس في القرار الخاص بعرض اللاعبين للبيع".

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