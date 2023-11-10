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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يصدر قرارا ناريا تجاه بيراميدز بعد مباراة الزمالك| ما هو

صدى البلد

أعلن عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، تحويل المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ممدوح عيد، إلى لجنة الانضباط.

وكان قد شن ممدوح هجوما  كبيرا علي التحكيم بعد مباراة بيراميدز أمام الزمالك في كأس مصر، قائلا:" لن ينصلح حالة الكرة طالما أن هناك حكام تفجر ولا تحسب".

وأكد عامر حسين خلال قناة “etc”،:"اتحاد الكرة قرر تحويل ممدوح عيد إلي لجنة الانضباط بعد تصريحاته الأخيرة.

وأضاف حسين: "تعاقدنا مع خبير أجبني تحكيمي منذ فترة لتحسين المنظومة وحماية الحكام واجبة  لا ننكر وجود سلبيات ولكن هدفنا حماية الحكام والارتقاء بمستواهم.

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقان متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3، في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين.

 

وكان بيراميدز نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي، الظهير الأيسر، في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقلن في إحراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي 1-1.

وعاد الزمالك للقاء في الوقت الأصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي. 

 

المدير التنفيذي لنادي بيراميدز اتحاد الكرة لجنة الانضباط مباراة بيراميدز كأس مصر عامر حسين

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