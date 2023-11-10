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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحويل ممدوح عيد للانضباط .. عامر حسين يكشف حقيقة تدخل الجبلاية في اختيارات فيتوريا

فيتوريا وعامر حسين
فيتوريا وعامر حسين

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يفكر بشكل جيد، ويستمع جيدًا لأعضاء الجهاز المعاون ويتخذ قراراته بعد دراسة جيدة، وهو يفكر جيدًا قبل اتخاذ أي قرار، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي هو صاحب الرأي الأول والأخير، واتحاد الكرة لا يتدخل مطلقا في عمله.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة etc: "فيتوريا شخص متزن ومستمع جيد وقراراته سليمة، وهو يعمل جيدًا للمستقبل وعقده مستمر لسنوات، وأعضاء اتحاد الكرة لا يعرفون أي شئ عن قراراته واختياراته، ولم يتدخل معه أحد في اختياره لـ فتوح ومحمد صبحي ثنائي فريق الزمالك".

وأضاف: "كنت موجودا مع حازم إمام في الامارات، ولا أحد يتدخل مطلقا في اختيارات فيتوريا، وأي شئ يطلبه المدرب يكون من خلال المشرف على منتخب مصر، وحازم إمام يتعامل جيدًا في الملف ويتعامل بشكل مميز مع المدير الفني".

وأكمل: "هناك أندية تتخذ مواقف مع لاعبين، ومن ثم قد يعود اللاعب ويعتذر ويتم انهاء ازمته، روي فيتوريا يبحث عن مصلحة منتخب مصر بغض النظر عن أزمات أي لاعب مع ناديه، والمدرب يقوم بتحضير عمله جيدًا، ومنذ رحلة الإمارات فهو لديه قوام أساسي من أجل تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا".

وزاد: "ليس من حق اتحاد الكرة التدخل في عمل مجالس إدارات الأندية، ومن حق كل نادٍ مناقشة أموره بعيدًا عن الاتحاد، والعلاقة جيدة مع كل الأندية، وأي خطاب من الزمالك سيتم الرد عليه حال وصوله رسميا".

وواصل: "منذ أول يوم جاء فيتوريا إلى مصر، هو المسؤول الاول والأخير عن منتخب مصر".

وأشار إلى أن التعامل مع الأندية يكون بشكل رسمي، وتم اتخاذ قرار باستبعاد الزمالك من بطولة كأس سوبر الأبطال في الإمارات، وحال مخاطبة اتحاد كرة القدم فيتم مناقشته داخل مجلس الإدارة ويتم الرد عليه، ولا يوجد اي جديد في هذا الملف حاليا.

وحول تجاوز ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز في حق الحكم أحمد الغندور، قال عامر حسين: "كرة القدم هناك انفعالات كثيرة، وهناك عقوبات أيضًا، واتحاد الكرة قرر تحويل عيد إلى لجنة الانضباط بعد تصريحاته عن التحكيم، ولا أحد يتدخل في عمل اللجنة وهي صاحبة الحق في إصدار العقوبات ضده".

وأضاف: "من واجبنا حماية حكام الكرة المصرية، وأن نجلب لهم حقوقهم كاملة، خصوصا في وجود فيتور بيريرا المسؤول عن الحكام، ونعلم أن هناك سلبيات في وجود التصنيف الجديد لكن هناك تجربة جديدة لها أيضا إيجابيات، وهناك حكام شباب تم تصعيدهم سيكونوا مستقبل التحكيم المصري".

وأتم: "مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ستكون يوم 13 مارس 2024، وهو الموعد الأنسب للفريقين، واتحاد الكرة المسؤول بالطبع عن تنظيم المباراة، والكلام لازال باكرًا حول الحضور الجماهيري، ونتمنى امتلاء المدرجات خصوصا في ظل العلاقة الجيدة بين الناديين حاليا، وهو ما يشجع الجهات المعنية بزيادة الأعداد الجماهيرية".

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