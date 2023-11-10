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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من خالد الغندور على وقف فتوح وصبحي عن اللعب

خالد الغندور
خالد الغندور

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق على انضمام ثنائي الزمالك احمد فتوح ومحمد صبحي، إلى المنتخب الوطني، على الرغم من معاقبة ناديهم لهم بالإيقاف والعرض للبيع .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "منتخب مصر اهم من الاهلي و الزمالك و ربنا يهدي اللاعبين و نصل لكأس العالم و جمعة مباركة علي الجميع"

ونجح فريق الزمالك في العودة من بعيد وتحقيق الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما الاربعاء الماضي، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

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