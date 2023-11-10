لازم تبيعوه | حارس الزمالك السابق يحرّض النادي ضد فتوح

كشف نادر السيد حارس الزمالك السابق، مفاجأة بشأن أحمد فتوح، مؤكدا:" اللاعب معندوش الرغبة في تجديد تعاقده مع الزمالك.

وأوضح السيد خلال تصريحات تليفزيونية،:"أتمني من الإدارة أن تستمر في موقفها مع فتوح ومن خلال ما اراه لا أظن أن فتوح يتمسك بالبقاء في النادي.

وأضاف حارس الزمالك السابق،:" أتمني من الزمالك التمسك بموقفه في عرض اللاعب للبيع لأنه لا نية لديه لتجديد عقده وفي حالة ما آراد التجديد فهو يطلب أرقاما كبيرة للغاية".

وأشار إلي أن هناك علامات استفهام علي انضمام فتوح وصبحي للمنتخب، مؤكدا أن حارس الزمالك يجب أن يكون طالع من الناشئين.