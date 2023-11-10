نادر السيد: علامة استفهام على انضمام فتوح وصبحي للمنتخب

علَقَ نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق على اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بشأن مباراتي جيبوتي وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية".

وقال نادر السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN":

علامة استفهام كبيرة حول انضمام الثنائي محمد صبحي وأحمد فتوح لقائمة المنتخب لمباراتي جيبوتي وسيراليون ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، لقد كان قراراً مفاجئاً بالنسبة لي خاصًة بعد أزمتهما مع نادي ازمالك وخروجهما من معسكر الفريق قبل مباراة زد بالدوري والتي خسرها الفريق بنتيجة 1 – 2 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، فكنت أتمنى من فيتوريا ألا يصطحب الثنائي لمعسكر الفراعنة".