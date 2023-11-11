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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي مع الجونة والتشكيل المتوقع بعد غياب 9 لاعبين

الأهلي
الأهلي

يخوض النادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة أمام الجونة اليوم في إطار منافسات دوري نايل. 

ويتوقع أن يعتمد النادي الأهلي على تشكيلة جدديدة لتحقيق فوز جديد في مشواره في الدوري. يتميز الأهلي بأداءه القوي والتنظيم الجيد في المباريات السابقة، حيث يسعى للمحافظة على سجله الخالي من الهزائم.

 المباراة ستكون فرصة للاعبي الأهلي لتقديم أداء مميز وزيادة الفارق في صدارة جدول ترتيب الدوري ويترقب جمهور الأهلي بشغف هذا اللقاء الهام، وسيكون التركيز على تحقيق النقاط الثلاث للابتعاد في الصدارة وتعزيز مكانته في الدوري المصري.

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تشكيل الأهلي أمام الجونة

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حارسة المرمي:- محمد الشناوي. 

خط الدفاع:- محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم الدبيس. 

خط الوسط:- مراون عطية - أمام عاشور- أليو ديانج. 

خط الهجوم:- حسين الشحات - بيرسي تاو- أنتوني موديست. 

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق محمد عفيفي. 

الأهلى النادي الأهلي الجونة جدول ترتيب الدوري مارسيل كولر موعد مباراة الأهلي والجونة

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