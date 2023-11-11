إنجاز تاريخي.. الأهلي يحتل المرتبة الثالثة عالميا بتصنيف الأندية

حافظ النادي الأهلي على ترتيبه فى المركز الثالث ضمن تصنيف الأندية وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء التصنيف الشهري للأندية لعام 2023 متوفقا على عدد من الفرق الأوروبية الكبرى أبرزها انتر ميلان وبورتو.

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "انجاز تاريخي غير مسبوق، النادي الأهلي يتقدم من المركز الخامس الى المركز الثالث على العالم في تصنيف الأندية الاجمالي عن عام كامل من نوفمبر 2022 الى نوفمبر 2023، بعد العملاقين مانشيستر سيتي صاحب المركز الأول وريال مدريد صاحب المركز الثاني ويتفوق الأهلي على باقي أندية العالم.

انجاز تاريخي غير مسبوق

وتابع "ما حققه الأهلي انجاز تاريخي غير مسبوق حيث لم يسبق لأي نادي عربي أو أفريقي أو أسيوي الوصول الى المركز الثالث في التصنيف الاجمالي السنوي للأندية"

كان النادي الأهلي قد فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.