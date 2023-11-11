مفاجآت كبرى.. مهيب عبد الهادي يكشف هوية المدير الفني للزمالك والمستبعدين

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجآت في اختيار المدير الفني الجديد لنادي الزمالك خلفاً لاوسوريو.

وقال خلال برنامجه اللعيب: “معتمد جمال هيكمل لشهر يناير، وكان مرشح معه الكابتن شوقي غريب وكابتن طارق مصطفى، وكابتن أحمد عبد الرؤوف، والكابتن عبد الحميد بسيوني، وأيمن الرمادي، إلا أن المجلس استبعد هذه الأسماء واستقر على معتمد جمال”.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد 26 نوفمبرالجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.