عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت كبرى.. مهيب عبد الهادي يكشف هوية المدير الفني للزمالك والمستبعدين

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجآت في اختيار المدير الفني الجديد لنادي الزمالك خلفاً لاوسوريو.

وقال خلال برنامجه اللعيب: “معتمد جمال هيكمل لشهر يناير، وكان مرشح معه الكابتن شوقي غريب وكابتن طارق مصطفى، وكابتن أحمد عبد الرؤوف، والكابتن عبد الحميد بسيوني، وأيمن الرمادي، إلا أن المجلس استبعد هذه الأسماء واستقر على معتمد جمال”.   

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد 26 نوفمبرالجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

 

أحمد عبد الرؤوف اختيار المدير الفني الإعلامي مهيب عبد الهادي الكابتن شوقي غريب المرشحين المستبعدين المدير الفني للزمالك عبد الحميد بسيوني كأس الكونفدرالية الإفريقية نادي الزمالك نهائي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

400 جنيه رسميًا|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 مفاجأة

بعد دخول 99 مليار دولار خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن في البنوك

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يعلن عن صفقتين جديدتين للأهلي

ترشيحاتنا

البابا تواضروس: ما يحدث الآن في المنطقة خارج حدود الإنسانية

مجزرة جديدة لقوات الاحتلال بحق نازحين.. وقصف إسرائيلي لأحد مساجد غزة

الاحتلال يزعم الاستيلاء على 11  موقعا لحماس منذ بداية العملية البرية في غزة

ربنا ميرضاش بالظلم.. رسالة مؤثرة من لاعب الأهلي لدعم غزة

الأمم المتحدة: نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية

مفاجآت كبرى.. مهيب عبد الهادي يكشف هوية المدير الفني للزمالك والمستبعدين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصفوا أمي وقصفوني.. فيديو مبكي لطفلة من غزة بعد استشهاد والديها

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أوضاع مأساوية.. فيديو لفلسطينيين يأكلون تحت نيران القصف الإسرائيلي

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

فيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

أول فرحته.. حمو بيكا يعلن عن استقبال أول مولود له

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ