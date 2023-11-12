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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترجي يغري نجم الأهلي.. واللاعب يتمسك بالرحيل.. وصفقة منتظرة بين الأحمر وإنبي

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق، آخر تطورات الصفقات بالنادي الأهلي، ومصير تجديد نجمي الفريق عمرو السولية وعلي ومعلول.

وقال فاروق خلال تصريحات تلفزيونية: “كريستو يتمسك بالرحيل بعد تلقيه عرضا من فريق الترجي ويطمح في الانتقال ولو علي سبيل الإعارة، مثلما فعل لاعب خط الوسط أحمد القندوسي”، معقبا: “لاعبو شمال إفريقيا لديهم عقلية مختلفة يريدون المشاركة بالاستمرار ولا يطيقون الانتظار حتي تأتي الفرصة واللاعب صغير في السن ومن حقه البحث عن فرصة المشاركة”.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات لعملية مبادلة بين فريق إنبي والنادي الأهلي عن طريق إعارة أو بيع صلاح محسن للفريق البترولي، واستقدام مهاجم انبي الشاب أحمد أمين أوفا، منوها بأن “محسن” لم ينجح في إثبات ذاته مع الفريق بشكل أساسي وابتعد عن المشاركة من وقت مباراة صن دوانز.

وتعادل النادي الأهلي بالأمس مع فريق الجونة بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد الأهلي للنقطة 13 في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

أحمد أمين أوفا الإعلامي محمد فاروق الأهلى النادي الأهلي فريق إنبي فريق الجونة

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