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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان من كولر| مصير علي معلول مهدد مع القلعة الحمراء

علي معلول
علي معلول

كشف الإعلامي محمد فاروق، آخر التطورات بالنادي الأهلي، ومصير تجديد علي معلول، في ظل نية القلعة الحمراء التعاقد مع لاعبين آخرين يلعبون في نفس مركز التونسي.

وقال فاروق، في تصريحات تلفزيونية: “مصير التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، مهدد مع الفريق بعد طلب كولر تأجيل تجديد اللاعب لما بعد كأس العالم للأندية”.

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أحمد فتوح لاعب الزمالك

وتشير التقارير المختلفة إلى رغبة الأهلي في استقدام لاعب محلي بديلا لعلي معلول، وتقع الاختيارات بين أحمد فتوح الذي أصبح مصيره مهددا بعد عرضه للبيع في يناير المقبل.

وأكد الإعلامي كريم سعيد، أن النادي الأهلي أصبح قريبا للغاية من التعاقد مع أحمد فتوح، على أن يأتي للقلعة الحمراء بداية الموسم المقبل.

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 محمد حمدي لاعب بيراميدز

حسبما أكد الإعلامي كريم رمزي، بات محمد حمدي، لاعب بيراميدز، قريبا من النادي الأهلي، وهي نية واضحة للاستغناء عن التونسي معلول.

وأشارت تقرير صحفية إلى أن الأهلي حتي في حالة التعاقد مع فتوح سيلجأ للاستفادة من محمد حمدي أيضا لتكون لديه خيارت متعددة، كالاعتماد على فتوح في مركز خط الوسط وحمدي في مركز الظهير الأيسر.

عمر كمال

كما يقترب النادي الأهلي من الإعلان عن التعاقد مع عمر كمال، لاعب فيوتشر، والذي يجيد في أكثر من مركز، من بينها الظهير الأيسر.

فهل يشهد الموسم الحالي نهاية رحلة التونسي مع القلعة الحمراء؟ هذا ما سيجيب عنه كولر خلال الأيام المقبلة.

 

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