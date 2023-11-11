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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من حسام حسن على ضم أحمد فتوح للمنتخب

صدى البلد

علق حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، على ضم لاعبي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة فيتوريا.

وقال حسام حسن، خلال حديثه في برنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: "لو حدث إيقاف مع لاعبي النادي الأهلي لن يجرؤ أحد على مخالفة قرار الأهلي مع المنتخب".

وتابع: " دي حقيقة لو كان اللاعب في الأهلي مكنش ده حصل وانضم  للمنتخب، مؤكدا: " حدث معايا لما عوقبت من إدارة الأهلي لم أنضم للمنتخب".

فيتوريا يكشف سر ضم فتوح

وكشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أسباب ضمه للاعبي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، برغم الايقاف من الزمالك.

وقال روي فيتوريا: “لم يعلم أحد بانضمام صبحي وفتوح للمنتخب إلا اليوم حتى المعاونين.. قرار الانضمام فني والمنتخب بحاجة إليهم.. قرارنا نأخذه بعيداً عن الميديا والسوشيال”.

وأعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر، والذي تتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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