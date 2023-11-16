أول رد فعل لكهربا بعد تطورات ملف الغرامة.. شاهد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر كهربا من سيارته، ووجه رسالة للجمهور: “كن لغيرك رمز للحب والخير”.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن المحامي الخاص بـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي تحدث مع المحامي الإيطالي لنادي الزمالك من أجل دفع مبلغ الغرامة دون فوائد وبعد الحصول على نصف الغرامة من ديبورتيفو أفيش البرتغالي، سيتم تسديد الفوائد لاحقًا، مع كتابة تعهد بذلك

وأشار شبانة خلال تصريحات تلفزيونية، أن ملف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، بشأن غرامة الزمالك سيتم فتحه مجددًا في الاتحاد الدولي خلال شهر أبريل 2024 سيُطلب إعادة النظر في الحيثيات والطعن على القرار.