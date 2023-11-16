كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

صدمة لنادي الزمالك

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن تطورات جديدة شهدتها أزمة غرامة كهربا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث فجر محامي اللاعب صدمة للزمالكاوية خلال تصريحاته التلفزيونية الأخيرة

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كان قد أصدر قرارًا في وقت سابق بتغريم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الاهلي ، مليوني و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك؛ بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد عام 2019.

اتحاد كرة القدم المصري، قد قرر مؤخرا ايقاف محمود كهربا مهاجم الأهلي، لمدة 6 مباريات بالدوري المصري، بنهاية الموسم الماضي، بسبب احتفاله غير اللائق مع جماهير النادي الأهلي، في مباراة الزمالك.

يذكر أن المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، قرر فى وقت سابق تخفيف عقوبة "كهربا"، إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلًا من 12 مباراة.

وبعد العودة من الراحة والتوقف الدولى، سيكون أمام محمود كهربا مباراة الأهلى وسموحة، الأخيرة في فترة إيقافه، إذ من المقرر أن يشارك بشكل طبيعي في مواجهة مباراة الأهلي وزد المقررة إقامتها الأربعاء في السادس من ديسمبر.

وكشف أشرف عبد العزيز، محامي كهربا، مهاجم النادي الأهلي، عن تطورات دفع موكله لغرامة نادي الزمالك، قائلا: «يتبقى مباراة فقط، وسوف تنتهي فترة إيقاف كهربا في الدوري المصري».

وأضاف محامي كهربا في تصريحات تلفزيونية: «عندما يأتي الوقت المناسب سوف يدفع، سواء كان ذلك قريبًا أو بعيدًا، بعد الاستئناف، أتمنى أن نتقابل في أغسطس المقبل».

وتابع: «لا أحد يضمن الظروف، ربما بعد عام أو اثنين أو ثلاثة، هناك الكثير من الإجراءات واللوائح المتبقية».

بدوره أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المحامي الخاص بـ محمود عبد المنعم كهربا تحدث مع المحامي الإيطالي لنادي الزمالك من أجل دفع مبلغ الغرامة دون فوائد وبعد الحصول على نصف الغرامة من ديبورتيفو أفيش البرتغالي، سيتم تسديد الفوائد لاحقًا، مع كتابة تعهد بذلك.

وأشار شبانة خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن ملف محمود عبدالمنعم كهربا، بشأن غرامة الزمالك سيتم فتحه مجددًا في الاتحاد الدولي خلال شهر أبريل 2024، والذي سيُطلب إعادة النظر في الحيثيات والطعن على القرار.

وأضاف، أن محامي الزمالك وافق على طلب محامي كهربا بالحصول على مليوني دولار وتأجيل دفع الفوائد، ولكن المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب رفض تقسيط الغرامة أو الحصول عليها دون الفوائد.

و يذكر أن محمود كهربا، قد غاب عن المشاركة فى المباريات الخمسة التى شارك فيها الأهلى بالدورى أمام المصرى والإسماعيلى والمقاولون وسيراميكا والجونة ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة فى المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.

ويلعب الأهلى مباراتين بعد انتهاء فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى أمام سموحة وزد في الدوري ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا قبل أن يسافر إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم، قبل أن يعود مجددا لاستكمال مشواره فى البطولات المحلية والأفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض اليوم أمام توت عنخ أمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.