يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن موقف تعطيل الدراسة غدا الأثنين بالمدارس، وذلك بعد المنخفض الجوي علي جميع المحافظات وخاصة الساحلية، وذلك عقب تعطيل الدارسة اليوم الاحد.

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، يتأثر عدد من محافظات مصر، بالمنخفض الجوي، مع تعرضها لسقوط الأمطار، التي قد تصل لحد السيول، حيث تساقطت الأمطار اليوم الأحد، على مناطق وسط سيناء بمحافظة شمال سيناء، وتشهد مدن العلمين والضبعة والإسكندرية وجنوب البحيرة وكفر الشيخ أيضا، أمطارا غزيرة.

تعطيل الدراسة غدا الإثنين

أصدرت بعض المحافظات، قرارًا بتعطيل الدراسة غدا، بسبب المنخفض الجوي القطبي، الذي يضرب البلاد، ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تغزر أحيانًا وتكون رعدية في بعض الأحيان، وتصل إلى حد السيول في بعض المناطق، وسط تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا، ما جعل بعض المحافظات، تتخذ قرارات بتعطيل الدراسة في مدارسها.

تعطيل الدراسة في مطروح غدا الاثنين

وأعلنت محافظة مطروح، في بيان لها، تعطيل الدراسة غدا الإثنين، ضمن قرارات تعطيل تعطيل الدراسة في مصر غدا، لتصبح ثاني محافظة تعلن تعطيل الدراسة بعد محافظة شمال سيناء، فيما لم يصدر أي قرار بتعطيل الدراسة غدا في القاهرة، بل أعلنت مديرية التربية والتعليم انتظام الدراسة بكافة المدارس.

تعطيل الدراسة بمحافظة شمال سيناء



وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، قرارا يفيد تعطيل الدراسة غدا الاثنين، في جميع مدارس المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتأثر المحافظة بالمنخفض الجوي القطبي، الذي يتسبب في حدوث سيول على منطقتي شمال ووسط سيناء.

محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة

ونفى محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة في مدارس المحافظة غدا الإثنين، لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء حالة الطقس في الإسكندرية، مؤكدًا على انتظام الدراسة في كافة المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة.

حالة الطقس غدا الاثنين بالمحافظات



حالة الطقس غدًا الإثنين، والتي من المقرر أن سقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط الرياح وارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية وانخفاض درجات الحرارة.

تعطيل الدراسة اليوم الأحد

وقد أعلنت 6 محافظات اليوم الأحد تعطيل الدراسة بها لسوء الأحوال الجوية، واضطراب الطقس، كما أعلنت المحافظات رفع حالة الطوارئ وجائت كالتالي:-

كفر الشيخ شمال سيناء جنوب سيناء الإسكندرية مطروح البحيرة

وقرر محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم، في المحافظة بسبب سوء الطقس، ويشمل القرار جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.

و أعلنت محافظة مطروح تعطيل الدراسة، في جميع المدارس، بسبب احتمالية هطول أمطار وعدم استقرار الطقس في أرجاء المحافظة.

في سياق متصل، رفعت جميع المحافظات، وعلى رأسها القاهرة، حالة الطوارئ وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني في الشوارع، لسرعة التعامل مع مياه الأمطار حال هطولها.