البسوا جاكيت.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الحالي.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن البلاد كانت تشهد أجواء معتدلة خلال الفترة الماضية، ولكن بداية من مساء أمس تتعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية، شملت معظم المحافظات.

وأضافت أن الأمطار كانت تتراوح ما بين المتوسطة والغزيرة والسيول في بعض المناطق بشمال سيناء، مشيرة إلى أننا شاهدنا نشاطا واضحا للرياح المحملة بالأتربة.

وأوضحت: كان هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة، وأنصح المواطنين بارتداء جاكيت، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر".

ولفتت إلى أن تأثير المنخفض الجوي مستمر، ولكنه سيكون أقل تأثيرا من اليوم، محذرة من تكون الشبورة المائية بداية من بعد غد، الثلاثاء.