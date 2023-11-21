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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا يحدث في الأهلي|نجم الوسط يرفض الرحيل.."الفتى الذهبي" يحرج كولر..وصفقة الموسم تحت التهديد

صدى البلد

يمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بحالة من عدم الاستقرار منذ فترة، وهو ما يظهر في آداء الفريق الباهت في الفترة الأخيرة، ورغم امتلاك الفريق لمجموعة من المواهب التي تستطيع أحداث الفارق مع أي فريق، إلا أن سوء ادارتهم من قبل مارسيل كولر صنعت عدة أزمات، ومنهم العائد من الإعارة بعد فترة تألق كريم نيدفيد، والموهبة التونسية محمد الضوي كريستو.

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نيدفيد يرفض الرحيل

في ظل رغبة الاهلي في التعاقد مع لاعب فيوتشر عمر كمال عبد الواحد، طُرح اسم كريم وليد نيدفيد كجزء من صفقة المبادلة المرتقبة بين الأهلي ونادي مودرن فيوتشر لحسم صفقة عمر كمال عبدالواحد.

كريم نيدفيد

ورفض كريم وليد «نيدفيد» لاعب وسط الفريق الكروي بالأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء في موسم الانتقالات الشتوية المقبل، وتمسك بالبقاء مع الفريق بعد العودة مجددا في الانتقالات الصيفية الماضية.

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فيوتشر يسعى للحصول على لاعبين مقابل عمر كمال

عرض مسؤولو نادي مودرن فيوتشر، ضم عدد من لاعبي الأهلي على سبيل الإعارة، من أجل الموافقة على رحيل عمر كمال عبد الواحد، ومن بين الأسماء المطلوبة لنادي فيوتشر كريم نيدفيد، الذي خاض تجربة ناجحة سابقة مع النادي.

عمر كمال عبدالواحد 

وأبلغ كريم نيدفيد، مسؤولي الأهلي برغبته في البقاء واثبات نفسه من جديد مع الأهلي، بعد عودته من جديد لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من فيوتشر نفسه.

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احتواء غضب الفتى الذهبي

يعقد المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من أجل بحث أزمة اللاعب الحالية مع المدرب كولر.

عدلي القيعي
كريستو

ويُخرج السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، النجم التونسي كريستو من حساباته بشكل مستمر منذ بداية الموسم الجاري تقريبًا، مما أشعل غضب اللاعب مؤخرًا وتسبب في طلبه الرحيل عن القلعة الحمراء.

الخطيب

وطالب محمود الخطيب، رئيس النادي، من القيعي، الجلوس مع كريستو من أجل احتواء غضبه والتأكيد له على أن فرصته ستكون مضمونة في المشاركة الفترة المقبلة، خاصة في ظل البطولات الكثيرة التي يشارك فيها الأهلي وحاجته لجميع العناصر.

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قائمة الراحلين عن النادي الأهلي

أقترب 6 لاعبين في صفوف الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق، خاصة أن هناك جلسة عاصفة خلال الأيام المقبلة ستجمع بين مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ولجنة تخطيط الكرة لحسم ملف الراحلين عن الأهلي في يناير بشكل نهائي.

صلاح محسن

وانضم إلى قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير كلا من «خالد عبد الفتاح، وصلاح محسن، وكريم نيدفيد، وحمزة علاء، ومحمد الضاوي كريستو، ومحمود متولي».

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مصير الراحلين عن الأهلي في يناير

تتفق لجنة التخطيط مع قرار كولر على بيع خالد عبدالفتاح في يناير إلى صفوف فيوتشر، مقابل ضم عمر كمال عبد الواحد في صفقة تبادلية.

كولر

ويرفض مارسيل كولر، رحيل كريم نيدفيد، لحاجته إلى خدمات اللاعب، وطلب تأجيل حسم مصير اللاعب حتى يتم اختباره في الفترة المقبلة، على النقيض طلب كولر رحيل صلاح محسن، بينما تخشى إدارة القلعة الحمراء من التفريط في خدمات اللاعب خوفًا من انتقاله للزمالك، خاصة أنه يرفض الخروج معارًا وطلب الرحيل بشكل نهائي حال اتخاذ قرار نهائي بخروجه في يناير.

حمزة علاء 

فيما طلب الثنائي محمد الضاوي كريستو، وحمزة علاء، الرحيل في شهر يناير، نظرًا لرغبتهم في الحصول فرصة المشاركة لخروجهم من حسابات كولر بشكل نهائي.

متولي

وأخيرًا، ناقش كولر مع لجنة تخطيط الكرة إمكانية رحيل محمود متولي في يناير نظرًا لرغبته في التعاقد مع مدافع جديد، الأمر الذي تحفظت عليه اللجنة.

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بديل محمد عبد المنعم

أكد مصدر داخل الأهلي، أن كولر قد طالب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ولجنة التعاقدات داخل النادي الأهلي بسرعة التعاقد مع مدافع قوي يمتلك نفس امكانيات محمد عبد المنعم، الذي من المتوقع رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، في ظل رغبة اللاعب الواضحة في الاحتراف الخارجي.

محمد عبد المنعم 
محمود متولي

ورفضت لجنة التخطيط طلب كولر بالإستغناء عن محمود متولي في ظل إمكانية رحيل عبد المنعم، بينما بدأ البحث بشكل قوي عن مدافع مميز للتعاقد معه، بعد اقتراب حسم صفقه عمر كمال عبد الواحد.

نجم الوسط يرفض الرحيل الفتى الذهبي كولر صفقة الموسم تحت التهديد النادي الأهلي مارسيل كولر كريم نيدفيد محمد الضوي كريستو

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