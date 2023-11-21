قناص فلسطيني| صفقة الأهلي المحتملة لقيادة الهجوم.. والجمهور: يسجل من «المسافة صفر»

تزايدت الأنباء من جديد خلال الساعات الماضية، حول اهتمام النادي الأهلي بإحدى الصفقات الفلسطينية؛ لحل مشكلة الهجوم التي يعاني منها الأهلي منذ فترة، في ظل عدم نجاح الفرنسي أنتوني موديست في علاجها، حيث يسعي النادي الأهلي، للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لرغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ومع الحديث عن عدي الدباغ، في الوقت الحالي؛ ثارت آلاف التعليقات الأهلاوية عبر السوشيال ميديا التي تساءلت عن اللاعب ومشواره مع الأندية التي لعب لها.

وتفاعلت الجماهير مع الصفقة المحتملة، بتعليقات تتماشى مع الأحداث الجارية من العدوان على غزة، حيث نال تعليقًا مكررا، استحسان الكثيرين؛ عندما كتب أحدهم أن “المهاجم الفلسطيني يستطيع التسجيل من المسافة صفر”.

الأهلي يحسم الجدل حول المهاجم الفلسطيني

مسئولو النادي الأهلي، حسموا الجدل بشأن اهتمام لجنة التخطيط والجهاز الفني بالتعاقد مع الدولي الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب فريق شارلروه البلجيكي.

نجم منتخب فلسطين

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، ردا على أنباء اهتمام المارد الأحمر بضم الدولي الفلسطيني: «لم يحدث أن يكون هناك اهتمام بـ عدي الدباغ في هذا التوقيت، والجهاز الفني لم يتحدث مع لجنة التخطيط أو الإدارة من أجل اللاعب نهائيا، وقد يكون هناك تفكير في عدد من اللاعبين، لكن الدباغ ليس من بينهم في الوقت الحالي».

وكيل اللاعب: الدباغ ليس للبيع

كشف نيكولاس أونيسي، وكيل أعمال الفلسطيني عدي الدباغ، موقف لاعبه من الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ بعدما ترددت أنباء بشأن اقتراب اللاعب من القلعة الحمراء.

عدي الدباغ

وقال نيكولاس أونيسي: «الأهلي لم يتواصل معنا بأي شكل للتعاقد مع عدي الدباغ، خاصة أن عدي لديه عقد مع نادي شارلروا البلجيكي، وليس ضمن اللاعبين المعروضين للبيع، لذلك فهو مستمر هناك».

وأضاف: «اعتدنا على الشائعات والأخبار الكاذبة بخصوص انتقال الدباغ إلى النادي الأهلي، لكن أؤكد أن هذا لن يحدث في الفترة المقبلة».

وشارك عدي الدباغ، صاحب الـ 23 عامًا، في 13 مباراة مع شارلروا هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع 2 آخرين، بينما شارك عبر تاريخه في 180 مباراة، أحرز خلالها 90 هدفا.

الدباغ

ويعتبر الدباغ أهم المواهب العربية الهجومية في الفترة الأخيرة، وسبق أن ارتدى قمصان “السالمية، القادسية، العربي" في الكويت.

صفقة موديست المحبطة للجماهير

جاءت أنباء اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع مهاجم المنتخب الفلسطيني؛ نظرًا لحديث البعض عن حاجة المارد الأحمر لمهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب الأداء الذي ظهر عليه الفرنسي أنتوني موديست.

موديست

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن السويسري مارسيل كولر مقتنع بخدمات موديست، مؤكدًا لمجلس الأهلي أن اللاعب سيكون مختلفا حينما ينسجم مع الفريق.