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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأزمة انتهت| بشرى من التموين للمواطنين: انخفاض سعر كيلو السكر للنصف.. وتوفيره خلال هذه المدة

صدى البلد

في ظل تفاقم أزمة السكر في الأسواق المصرية، وارتفاع أسعارها في الأسواق بشكل جنوني وغير مبرر، سعت الحكومة المصرية لإيجاد حلول سريعة لحل الأزمة وتوفير السلعة في الأسواق، لتبشر المواطنين بحل الأزمة وتوفير السلعة في القريب العاجل، وهو ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء.

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بشرة سارة.. انخفاض سعر السكر خلال أسبوع

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السكر سيشهد انخفاضات ملحوظة خلال أسبوع من الآن.

توافر السكر 

وقال خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، إن هناك تذبذبات سعرية في جميع دول العالم وتفاوتا في الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار الزيوت في المبادرة أقل من السوق الحر بـ 20%، وكيلو الدواجن أقل بـ 20%.

وشدد على أن الدولة تتجاوب مع الانخفاضات العالمية، حيث إن الذرة انخفضت من 20 ألف جنيه للطن لـ 12.6 ألف جنيه، وكرتونة البيض تراجعت أسعارها بعد أن وصلت لـ 150 جنيهًا.

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استقبال 100 الف طن سكر

تستعد وزارة التموين ، لاستقبال 100 ألف طن سكر مستورد ، كانت قد تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري.

و من المقرر أن تطرح وزارة التموين هذه الكميات من السكر المستورد للمواطنين،  بسعر 27 جنيها للكيلو ، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك ضمن المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار.

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للمواطن الحق في 2 كيلو سكر

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قد وعد بحدوث انفراجة في أزمة السكر خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن الدولة تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط أسعار السكر الحر.

وتطرح وزارة التموين السكر داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية، البالغ عددها نحو 1350 منفذا ، بسعر 27 جنيها للكيلو ، مع تقنين بيعه للمواطنين، والسماح للمواطن بشراء 2 كيلو فقط، وذلك لضمان عدم إعادة بيعه في السوق السوداء.

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التموين تشترط على الشركات طباعة السعر 

كما اشترطت وزارة التموين ، على جميع الشركات  التي تشارك في جلسات التداول على السكر بالبورصة المصرية للسلع ، أن يدون سعر السكر على العبوة 27 جنيها ، وطرحه في الأسواق بهذا السعر كشرط لدخول المزاد أو جلسة التداول على السكر بالبورصة .

وتحافظ وزارة التموين على سعر السكر الذي يصرف للمستفيدين بالبطاقات التموينية ، عند سعر  12.60 جنيها  للكيلو، وتبلغ حصة الفرد من السكر التمويني الذي يصرف على البطاقة التموينية كيلو واحد ، وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة الواحدة

بشرى سارة انخفاض سعر كيلو السكر أزمة السكر الحكومة المصرية وزير التموين

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