مشاهد صادمة| تفاصل خناقة جمهور البرازيل والأرجنتين في المدرجات.. جرحى وتكسير وفوضى

بينما يستعد استاد ماراكانا بالبرازيل، لاحتضان مباراة نارية وقمة الكرة العالمية التى تجمع العملاقين البرازيل والأرجنتين، والتي كان مقررا لها الثانية والنصف فجر الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اشتعلت المدرجات بهتافات جماهير كلا المنتخبين، لتبدأ مرحلة أخرى من التشابك بالأيدي، ليسقط عدد من الجرحى وتهشم عدد كبير من المقاعد.

تأجيل انطلاق مباراة البرازيل والارجنتين

في الوقت الذي يجري فيه منتخبا البرازيل والارجنتين عملية الاحماء، اندلعت مشاجرات عنيفة بين جماهير الفريقين، عقب تراشق بالألفاظ بين الجماهير.

خناقة الجماهير

وبدلا من انطلاق صافرة الحكم لبدء المباراة، بدأت محاولات مضنية من رجال الأمن للسيطرة على الجماهير المنفعة.

انسحاب ميسي ورفاقة ينذر بكارثة

حاول قائد منتخب التانجو ليونيل ميسي الصعود إلى المدرجات لتهدئة الجمهور، إلا أن جماهير البرازيل بدأت فيه توجيه السباب للبرغوث الأرجنتيني، فما كان من ميسي الا الانسحاب مع لاعبيه إلى غرف خلع الملابس.

ميسي بين الجماهير

انسحاب ميسي

فور اختفاء ميسي ورفاقه من أرض الملعب، ظن الجمهور الأرجنتيني أن منتخب التانجو قد انسحب من المباراة، ليهدد الجمهور بإحترام أرض الملعب، وهو ما كان ينذر بكارثة، في ظل وجود منتخب السلساو بأرض الملعب.

ميسي يبعث رسالة لجمهور التانجو

مع انتشار الأمن بكثافة في ملعب الماراكانا، بعث ليونيل ميسي برسالة إلى جمهور الارجنتين بالتزام الهدوء للعودة الى اللقاء مرة أخرى.

خناقة في المدرجات

وبدأت الجماهير الأرجنتينية في الهتاف للبرغوث ومنتخب الارجنتين، الطامح في الفوز بالمباراة، عقب التعثر خلال التصفيات، ليعود ميسي ورفاقه وسط حالة ترقب وقلق من الجميع نتيجة الأجواء المشحونة.

البرازيل والارجنتين يبحثان عن الفوز

دائمًا ما تتسم مواجهات منتخب البرازيل ضد الأرجنتين دائمًا بالإثارة الكبيرة، نظرًا لقوة كلا المنتخبين على المستوى الفني، بتواجد مجموعة كبيرة من أبرز اللاعبين المحترفين فى أوروبا، إضافة إلى الشعبية الكبيرة لهما.

ميسي يواجه راقصو السامبا

يأتي اللقاء معقدًا على كلا المنتخبين لرغبتهما في تحقيق الانتصار، فالمنتخب الأرجنتيني قادم من هزيمة وسط جماهيره أمام أوروجواي بهدفين دون رد، فيما سقط منتخب البرازيل في فخ الهزيمة أيضا أمام كولومبيا بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المنتخبين في تصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يوجد منتخب البرازيل في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

الأرجنتين

وتضم تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، 10 منتخبات في مجموعة واحدة، تقام فيما بينهم مباريات ذهاب وإياب، ويتأهل أول 6 منتخبات بشكل مباشر إلى النهائيات، ويضمن صاحب المركز السابع المنافسة في الملحق العالمي.

البرازيل وحلم الثأر من راقصي التانجو

يتفوق المنتخب البرازيلى من ناحية القيمة التسويقية على نظيره الأرجنتينى بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، حيث تصل قيمة السليساو 1.04 مليار يورو، مقابل 789 مليون يورو قيمة راقصى التانجو.

البرازيل

ويطمح منتخب البرازيل بقيادة المدرب الوطني فرناندو دينيز في الثأر من الأرجنتين ومدربها ليونيل سكالوني، الذي قاد التانجو إلى هزيمة السيليساو في آخر مباراة جمعت المنتخبين على ماراكانا في نهائي كوبا أمريكا يوم 11 يوليو 2021.

معاناة البرازيل في التصفيات

يعاني المنتخب البرازيلي في التصفيات، حيث لم يعرف طعم الانتصار في آخر 3 مباريات، تعادل مع منتخب فنزويلا وخسر في مباراتين متتاليتين أمام أوروجواي في التوقف الدولي السابق، ثم ضد كولومبيا يوم 17 نوفمبر الجاري.

تعثر البرازيل

في المقابل، توقفت بداية الأرجنتين المثالية في التصفيات بتلقيه الخسارة الأولى أمام ضيفه منتخب أوروجواي في الجولة الخامسة بنتيجة (2-0)، بعد أن حقق العلامة الكاملة من أول 4 مباريات بتحقيقه 4 انتصارات.

تاريخ مواجهات البرازيل والأرجنتين

شهدت تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال 9 مواجهات سوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، وتفوق السيليساو بتحقيقه الانتصار 4 مرات، مقابل انتصارين للتانجو، وسيطر التعادل على 3 مواجهات.

الأرجنتين والبرازيل

وكانت آخر مباراة جمعت المنتخبين في تصفيات مونديال 2022 وانتهت بنتيجة التعادل (0-0) يوم 17 نوفمبر 2021 وكانت في الأرجنتين على ملعب ديل بيسينتيناريو بمدينة سان خوان.