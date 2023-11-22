للمرة الأولى|الجمهور المصري يتخلى عن صلاح في جلوب سوكر..الأرقام تكشف والفرعون يخسر

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم «جلوب سوكر» في النسخة الـ14 للأفضل في عالم كرة القدم خلال العام الجارى 2023، ضمن فعاليات إكسبو دبي، والمرشح له نجوم الساحرة المستديرة في العالم، حيث يقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر للأفضل فى العالم لعام 2023، يوم 19 يناير المقبل، وجاء صلاح في مركز متأخر في القائمة.

قائمة المرشحين لـ جلوب سوكر وترتيب صلاح

ضمت قائمة المرشحين لـ جائزة أفضل لاعب فى العالم 2023 من جلوب سوكر، لدي الجماهير، 10 لاعبين وهم، الانجليزي ويليام بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، والنرويجي ايرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، والانجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الاسباني، والفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، والارجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الامريكي، والبرازيلي نيمار جونيور، لاعب الهلال السعودي، والدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، والمصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وتواجد محمد صلاح، نجم ليفربول، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2023، والتى ضمت 30 لاعبا، حيث ينافس النجم المصري محمد صلاح، كذلك على جائزة جديدة فى جلوب سوكر، وهى جائزة أفضل لاعب فى العالم بتصويت الجماهير.

صلاح صاحب آخر لقب بأصوات تيك توك

شهدت جوائز جلوب سوكر 2022، حصول الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، على جائزة مرموقة تضاف إلى سجلات جوائز لا تتوقف تاريخيًا في واحدةٍ من الليالى السعيدة للكرة المصرية والعربية.

سلطت الصحف العالمية الضوء على محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، بعدما حصد جائزة جلوب سوكر وفق استفتاء متابعى منصة «تيك توك»، حيث حصل على 33 مليون صوت من متابعى المنصة، بجانب الحديث عن لقاء التسامح بين الفرعون المصرى والإسبانى سيرجيو راموس.

مراحل تصويت جوائز جلوب سوكر

بدأت المرحلة الأولى من التصويت اليوم 21 نوفمبر وتستمر حتى السابع من ديسمبر، ويمكن خلالها للجماهير التصويت على إجمالي 172 مرشحًا مقسمين إلى 11 فئة رئيسية للجوائز، و60 مرشحًا مقسمين إلى 4 فئات جوائز رقمية، ويمكن للجماهير التصويت من خلال الموقع الإلكتروني.



ويندمج المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل فئة مع القائمة المختصرة للمرشحين النهائيين الذين سينتقلون للجولة الثانية، التي تبدأ يوم 12 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 28 ديسمبر.

وسيتم خلالها إدراج القائمة المختصرة لكل فئة مختارة في الجولة الأولى للجمهور للتصويت على المرشحين النهائيين المفضلين لديهم.

وفي الجولة الثانية والأخيرة، ستشارك لجنة تحكيم جلوب سوكر في حساب النتيجة النهائية، إذ يبلغ تصويت لجنة التحكيم 75% فيما يبلغ تصويت الجمهور 25%.

سيطرة مصرية على جلوب سوكر

سيطر لاعبي منتخب مصر وأندية الدوري ومدربيه، بشكل استثنائي على ترشيحات جوائز «جلوب سوكر»، إذ تتزين القوائم باللون الأحمر، في وجود الأهلي ولاعبيه ومدربه إلى جانب محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، في الحفل الذي يقام يوم 19 يناير.

وتوزع جوائز جلوب سوكر، في حفل سنوي، وتُمنح لعدد من الأسماء التي تميزت بشكل استثنائي في مجال كرة القدم، وستقام نسختها الـ14، بالمؤتمر الدولي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، في حضور أساطير كرة القدم من القارات العالم، بما في ذلك اللاعبين واللاعبات ومدربي الأندية.

وتتضمن جوائز جلوب سوكر، 14 فئة، تمنح بناءً على تصويت لجنة تحكيم معدة سلفًا من قبل نخبة من المتخصصين في هذا المجال، بينهم صحفيين ومدربين وأساطير كرة القدم، وتعد الجوائز معنوية وتقديرية أكثر من كونها تحمل قيمة مادية ثمينة.

فئات جوائز جلوب سوكر

- أفضل لاعب في العالم بجائزة جلوب سوكر 2023

- أفضل مدرب في العالم بجائزة جلوب سوكر 2023

- أفضل لاعب وسط في العالم بجائزة جلوب سوكر 2023

- أفضل لاعب في الشرق الأوسط بجائزة جلوب سوكر 2023

- أفضل لاعب بتصويت الجماهير بجائزة جلوب سوكر 2023

- أفضل نادٍ في الشرق الأوسط بجائزة جلوب سوكر 2023

- أفضل نادٍ بجائزة جلوب سوكر 2023.

فئات جوائز جلوب سوكر وفقًا لأخر نسخة

- أفضل لاعب لدى جماهير «تيك توك».

- أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة في العالم.

- أفضل نادي كرة قدم للرجال.

- أفضل نادي كرة قدم للسيدات.

- أفضل مدرب وأفضل رئيس نادي في العالم جائزة CNN Off The Pitch.

- أفضل لاعب ناشئ أفضل مدير رياضي.

- أفضل وكيل لاعبين أفضل كشاف نجوم.

- أفضل صفقة انتقال في 2022 أفضل المؤثرين والمبدعين في الإعلام الرقمي والافتراضي.