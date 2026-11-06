خلال ساعات.. اتحاد الكرة يستعد لإرسال مذكرة استئناف إلى فيفا لتخفيف عقوبات حسام وإبراهيم حسن وزيكو| خاص

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن آخر تطورات الاستئناف على العقوبات الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيكو لاعب الفراعنة، على خلفية أحداث مباراة الأرجنتين.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة انتهى من إعداد مذكرة الاستئناف القانونية، تمهيدًا لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، للطعن على العقوبات الموقعة على الثلاثي.

مذكرة قانونية للمطالبة بتخفيف العقوبات أو إلغائها

وأوضح المصدر أن المذكرة أعدتها الإدارة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتتضمن مجموعة من الردود والحجج القانونية المتعلقة بالقرارات الصادرة بحق المدير الفني لمنتخب مصر ومدير المنتخب واللاعب مصطفى زيكو.

وأضاف أن التحرك القانوني يستهدف إعادة النظر في العقوبات، والعمل على تخفيفها أو إلغائها، وفقًا لما تتضمنه المذكرة من دفوع وردود قانونية يقدمها الاتحاد المصري إلى «فيفا».

اتحاد الكرة يتحرك للدفاع عن ثلاثي منتخب مصر

ويأتي تحرك اتحاد الكرة في إطار محاولاته القانونية للطعن على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي، والتي أثارت حالة من الجدل عقب إعلان العقوبات المرتبطة بأحداث مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين.

وينتظر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم موقف «فيفا» من مذكرة الاستئناف، وما ستسفر عنه مراجعة الدفوع القانونية المقدمة، لحسم مصير العقوبات المفروضة على حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو.