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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معاريف: واشنطن تحبط تحركا عسكريا خطط له نتنياهو ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، نقلًا عن تقرير للقناة 12 العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول الدفع نحو تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران قبل أيام من الانتخابات، إلا أن الإدارة الأمريكية تدخلت وأحبطت المخطط.

وبحسب التقرير، حظيت فكرة التحرك ضد إيران بتأييد رئيس جهاز الموساد رومان جوفمان، في حين أبدى كبار المسؤولين الآخرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحفظاتهم، خشية أن يؤدي تنفيذ العملية إلى تصعيد إقليمي واسع، قد يتسبب في تأجيل الانتخابات.

وأشار التقرير إلى أن الخطة وصلت إلى الإدارة الأمريكية، التي عملت على وقف تنفيذها.

وفي السياق ذاته، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، نتنياهو بالتخطيط لاستفزاز إيران من وراء ظهر رئيس الأركان، في إشارة إلى وجود خلافات داخل المؤسسة العسكرية بشأن التعامل مع طهران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إنه يتعين الانتظار عدة أيام حتى تتضح ملامح الموقف الأمريكي، وما يعتزم الرئيس دونالد ترامب اتخاذه بشأن إيران، قبل تحديد طبيعة التحركات الإسرائيلية المقبلة.

ولفت التقرير إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كانت قد أعربت عن قلقها من التصريحات والتسريبات الصادرة عن نتنياهو بشأن إيران، خشية أن تُفسر في طهران باعتبارها مؤشرًا على استعداد إسرائيل لشن هجوم وشيك، بما قد يدفع إيران إلى تنفيذ ضربة استباقية.

وحذر مسؤول عسكري إسرائيلي، في تصريحات سابقة، من خطورة سوء التقدير في ظل حالة التوتر الراهنة، مؤكدًا أن أي تصريحات أو رسائل غير محسوبة قد تؤدي إلى تغيير مسار المواجهة وجر المنطقة إلى تصعيد غير محسوب.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران الإدارة الأمريكية الموساد رئيس جهاز الموساد رومان جوفمان

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