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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد رئيس الوزراء: نستهدف حصيلة 1.5 مليار دولار من الطروحات قبل نهاية ديسمبر

مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة
مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة
محمد كمال

كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن استهداف الوحدة تحقيق حصيلة تبلغ 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أن الخطة تعتمد على طرح شركة مصر لتأمينات الحياة واستكمال الحصيلة المستهدفة من شركة الألومنيوم، في إطار برنامج الطروحات الذي تعمل عليه الوحدة منذ بداية عام 2026.

وأضاف هاشم السيد، خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن دراسة القيمة العادلة لشركة مصر لتأمينات الحياة من المقرر الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل، مع ترجيح تنفيذ الطرح في نهاية نوفمبر أو بداية الشهر التالي، موضحًا أن الشركة تمثل أحد الطروحات المقبلة التي تعمل الوحدة على تجهيزها.

ورداً على سؤال بشأن شركة الألومنيوم، أوضح أنها ليست شركة يجري قيدها من جديد، وإنما هي شركة مقيدة بالفعل في البورصة المصرية.

وأشار إلى أن الوحدة تعمل وفق برنامج بدأ تنفيذه منذ الأول من يناير 2026، وأن السنة الأولى من عملها لا يمكن اختزال نتائجها في عدد الطروحات فقط، لأن ملف الشركات المملوكة للدولة أوسع من ذلك، ويشمل إعادة هيكلة الشركات وتطوير أساليب إدارة الأصول.

وأوضح أنه عمل في القطاع الخاص لمدة 42 عامًا، ولم يسبق له العمل في وظيفة حكومية أو قبولها، لكنه وافق على تولي المسؤولية الحالية لخوض التحدي الكبير المرتبط بهذا الملف.

وأكد هاشم السيد أن برنامج الوحدة يتضمن 30 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة، ولديها خطة معتمدة ومعلنة بمواعيد وتوقيتات محددة للطرح، مشددًا على أن العمل لا يقتصر على طرح الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، وإنما يمتد إلى حصر نحو 1500 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، إلى جانب تنفيذ قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات.

وفيما يتعلق بالحصيلة المستهدفة، ذكرت الإعلامية لميس الحديدي أن الوحدة سبق أن استهدفت جمع 1.5 مليار دولار قبل نهاية العام، وأن الحصيلة المحققة حتى وقت اللقاء بلغت نحو 658 مليون دولار، وهو ما يعني الحاجة إلى تحقيق ما يقارب ضعف هذا الرقم أو أكثر قليلًا.

وأكد هاشم السيد إمكانية الوصول إلى المستهدف، موضحًا أن طرح نحو 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة يُتوقع أن يوفر حصيلة تبلغ 250 مليون دولار، على أن تُستكمل الحصيلة من خلال شركة الألومنيوم.

وشدد على أن الوحدة تستهدف تحقيق حصيلة الـ1.5 مليار دولار قبل نهاية ديسمبر، معربًا عن تفاؤله بإتمام ذلك وفق البرنامج المحدد، ومؤكدًا أن طرح مصر لتأمينات الحياة وشركة الألومنيوم يمثلان جزءًا من الخطوات التي ستساعد في استكمال المبلغ المستهدف.

برنامج الطروحات مصر لتأمينات الحياة البورصة المصرية

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