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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سيعادل رقم مايكل أوين| محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في لقاء ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يفعلها؟

صدى البلد

يستعد عشاق كرة القدم لمواجهة نارية تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول على ملعب الاتحاد، في تمام الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

بات الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول على أعتاب رقم تاريخي في مباراة الريدز أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

وذكر موقع ليفربول الرسمي، أن محمد صلاح حال تسجيله لهدف واحد فقط في المباراة، فهو سيصل لهدفه رقم 150 في مسيرته في الدوري الإنجليزي، حيث سجل صلاح 149 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي، بواقع 147 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي.

مايكل أوين

وأشار موقع ليفربول، إلى أن الفرعون المصري سيعادل رقم مايكل أوين نجم ليفربول السابق، في حال وصل للهدف رقم 150، ويصبح عاشر الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

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جوارديولا يمدح ليفربول ومحمد صلاح

أنهال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بالمديح على منافسه ليفربول تحت القيادة الألمانية لـ يورجن كلوب والفرعون المصري محمد صلاح.

جوارديولا و كلوب 

وقال جوارديولا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: ”نحن أصدقاء قدامى، وكلانا يعرف الآخر بشكل جيد للغاية، من 8 الى 9 أعوام مرت على منافستنا ضدهم، واللاعبون قد تغيروا بالفعل، الموسم الماضي تلقوا العديد من الإصابات ولكنهم نادي كبير ونتتطلع لمواجهتهم“.

جوارديولا 

وأضاف: ”إن قمت بمقارنة برشلونة وريال مدريد بنا، فإن مانشستر سيتي لم يتواجد على الساحة لمدة 20-30 عام، عكس ليفربول، نحن متواجدون فقط خلال آخر 10 أعوام، ومنذ ذلك الحين وهم منافسونا“.

صلاح

وتابع بيب: ”كلوب هو من جعلني أفضل، جزء من مسيرتي كانت ضده وضد أنديته، دائمًا فرقه تكون قوية وسريعة للغاية.. لديهم لاعبين مثل داروين نونيز ومحمد صلاح، إنهم فريق رائع ونجوم مميزون بلا شك“.

هالاند وصلاح

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، فيما يقع السيتي في الصدارة برصيد 28 نقطة.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

من المتوقع أن يدخل السكاي بلو اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى، إيديرسون، وفي الدفاع، ووكر، روبن دياس، جيفارديول، أكانجي، وفي الوسط رودري، برناردو سيلفا، جاك جريليش، فيل فودين، بينما في الهجوم جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

ليفربول 
مانشستر سيتي 

بينما من المتوقع أن يدخل ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى أليسون بيكر، وفي خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس، وفي وسط الملعب ريان جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاي، أما الهجوم، محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

سيعادل رقم مايكل أوين محمد صلاح إنجاز تاريخي ليفربول ضد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الفرعون المصري

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