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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يستسلم|

من هو فريق ميدياما المغمور منافس الأهلي.. ولماذا محمد عبد المنعم أغلى من لاعبيه؟

صدى البلد

يستقبل النادي الأهلي، على ملعب السلام، ضيفه ميدياما الغاني، مساء السبت، في مباراة تقام بينهما ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، حيث يتنافس الفريقان بالمجموعة الرابعة، مع يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

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فريق مجهول

يشارك ميدياما الغاني لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا، منذ تأسيسه في 2008، ولا يملك الفريق الخبرات اللازمة، حيث يمتلك القليل من الخبرات فقط، حصدها من المشاركة مرتين في الكونفدرالية الأفريقية.

فريق مجهول

ولم يتجاوز ميدياما دور المجموعات في الكونفدرالية، سواءً في 2014 أو 2016.

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قاهر صن داونز في 2016

في 2014، لم يستطع الوصول إلى المجموعات رغم تفوقه في المراحل الأولية على المغرب الفاسي وزيسكو يونايتد الزامبي على الترتيب، بينما في 2016، غادر من دور المجموعات بعد أن حل ثالثًا.

ميدياما قاهر صن داونز

وتمكن ميدياما في نسخة 2016 بالكونفدرالية، من إقصاء 3 فرق كبيرة، بعد أن تخطى عقبات الاتحاد الليبي، أهلي شندي السوداني ثم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على الترتيب.

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ميدياما يرفع شعار لا تراجع ولا استسلام

تأهل ميدياما إلى الدوري الغاني الممتاز لأول مرة في 2011، وتتضح هوية ميدياما في الشعار الذي يضعه على قميصه، إذ اعتاد كتابة "لا تستسلم أبدًا" على قميص الفريق الأول لكرة القدم، منذ تأسيسه في 2008.

بطل كأس غانا

ولم يحقق ميدياما الغاني لقب الدوري الغاني الممتاز، لكنه استطاع أن يحصد لقب كأس غانا في مناسبتين، حيث جاء إنجاز ميدياما بعد تفوقه على أشانتي كوتوكو في مرتين، 2013 و2015.

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القيمة السوقية للفريق الغاني

يحتل فريق ميدياما المرتبة الثامنة في الدوري الغاني، كما ودع كأس غانا من دور الـ16.

القيمة السوقية للاعبين

وتبلغ قيمة ميدياما السوقية وفق موقع "ترانسفير ماركت" 2.5 مليون يورو فقط، أي أنه أقل من قيمة المالي آليو ديانج "4.5 مليونًا" ومحمد عبد المنعم "3 ملايين".

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بعثة ميدياما في القاهرة

وصلت بعثة فريق ميدياما الغانى للقاهرة استعدادا لمواجهة فريق الأهلى، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادى ميدياما الغانى على موقع "إكس" مقطع فيديو يرصد رحلة طيران البعثة من غانا للقاهرة، حيث ضمت البعثة 21 لاعبًا، إضافة إلى 11 فردًا بالجهاز الفنى والإدارى للنادى.

ميدياما في القاهرة
بعثة ميدياما

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى على تولى بوبو تراورى مسئولية قيادة المباراة تحكيميا، يعاونه مواطنه موديبو ساماكى كمساعد أول، وأمادو بيلى جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سورى إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.

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خطة ميدياما ضد الأهلي

تحدث إيفانز أدوتي المدير الفني لفريق ميدياما الغاني، عن مباراة السبت، لوسائل إعلام غانية قبل السفر إلى القاهرة، مؤكدا ثقته في قدرة لاعبيه على العودة بنتيجة إيجابية.

إيفانز أدوتي

وعن خطة ميدياما أمام الأهلي، قال: "سنلعب بطريقة متوازنة بين الدفاع والهجوم، لكن هدفي الأول هو عدم استقبال أهداف من النادي الأهلي والخروج بشباك نظيفة".

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة المجموعات، وهى مرتبطة بتجميع النقاط لذلك سنعمل على ذلك من أول مباراة أمام الأهلى حتى نهاية المجموعة، وبعدها نتأهل لمرحلة خروج المغلوب".

وتابع: "تحدثت مع اللاعبين على أهمية إنهاء المباراة الأولى بنتيجة إيجابية، وبدأ مشوار تجميع النقاط، ومعها التأهل إلى ربع النهائي".

محمد عبد المنعم أغلى منه الأهلى فريق مغمور لا يستسلم ابدا فريق ميدياما منافس الأهلي محمد عبد المنعم

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