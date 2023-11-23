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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

صدى البلد

يواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التحضير بشكل قوي لمواجهة الجولة الأولى في دور المجموعات أمام فريق ميدياما الغاني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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كولر يستقر على استبعاد ثلاثي الأهلي

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، في تحقيق النقاط الـ3 أمام فريق ميدياما بطل غانا، من أجل المنافسة على صدارة المجموعة.

كولر

وهناك استقرار من جانب مارسيل كولر، على خطوة خروج بعض العناصر من الحسابات الفنية، لأسباب مختلفة، من بينهم ثلاثي الفريق الأساسيين.

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بالأسماء.. ثلاثي الأهلي المستبعد

استقر رأي الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة مارسيل كولر،  على استبعاد 3 لاعبين أساسيين من التشكيل الأساسي، المقرر أن يخوض مباراة الفريق أمام بطل غانا.

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الدبيس يلعب على حساب أسرع دليفري

يقترب الظهير الايسر كريم الدبيس،  من المشاركة على حساب علي معلول، حيث يتصدر المحترف التونسي المشهد بشأن الخروج من حسابات مارسيل كولر، وذلك بسبب عدم التعافي بنسبة 100% بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها في لقاء الإياب أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

معلول
الدبيس

وارتفعت بقوة فرص مشاركة كريم الدبيس على حسابه، خاصة أنه لاقى إعجاب كولر عقب مشاركاته القليلة، ورفض المدير الفني بشكل قاطع رحيله، مشددا على حاجة الفريق إلى جهوده.

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تاو يحجز مكان طاهر

تقلصت فرص لحاق جناح الأهلي طاهر محمد طاهر، بمباراة ميدياما،  ليقترب الجنوب افريقي بيرسي تاو من المشاركة في مركز الجناح الأيمن.

تاو
طاهر

ويعاني طاهر، من إجهاد وهو ما يفتح الباب أمام استمرار المحترف الجنوب أفريقي بيرسي تاو في التشكيل الأساسي.

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كهربا بديلا لنجم كولر المفضل موديست

يعود محمد عبد المنعم كهربا، إلى التشكيل الافريقي، في ظل إيقافه في الدوري، على حساب الفرنسي أنتوني موديست.

موديست
كهربا

أصبح محمود كهربا مهاجم النادي الأهلي، الأقرب للمشاركة في التشكيل الأساسي خلال المواجهة المقبلة أمام فريق ميدياما الغاني، حسب ما كشفت التدريبات الـأخيرة للفريق الأحمر.

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رئيس ميدياما يعلن التحدي أمام الأهلي

أكد رئيس نادي ميدياما توني أوبين، أن فريقه جاهز لمواجهة المارد الأحمر دون أي إصابات حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك طموح كبير للفريق بالتأهل لربع النهائي والوصول لأبعد مدى، وتكرار تجربة صن داونز في أدغال أفريقيا.

فريق ميدياما

ويعاني الأهلي من سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح مطالبا بالفوز، خاصة أنه آخر 5 مباريات في أفريقيا لم ينجح في الفوز نهائيًا، سواء في السوبر الأفريقي، والتعادل في 4 مباريات بالدوري الأفريقي.

الإطاحة بثلاثي مارسيل كولر يستبعد نجوم الأهلي نجوم الأهلي ميدياما الغاني دوري ابطال افريقيا

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