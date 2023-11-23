عمر كمال بيع نهائي مقابل 3 لاعبين إعارة|تفاصيل أضخم صفقة بين الأهلي وفيوتشر

دخلت صفقة انتقال لاعب نادي مودرن فيوتشر إلى الأهلي، مرحلة جديدة في المفاوضات، بسبب مطالبة نادي فيوتشر بتضمن الصفقة 3 لاعبين من الأهلي، لإتمام الصفقة، إلا أن مارسيل كولر يرفض التفريط في احد تلك الأسماء.

3 لاعبين مقابل عبد الواحد لإتمام الصفقة

وضع مسئولو نادي مودرن فيوتشر، 3 لاعبين ضمن اهتمامات النادي لضمهم من الأهلي ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لصفوف الأهلي في يناير المقبل.

صلاح محسن

كريم نيدفيد

خالد عبد الفتاح

ويرغب نادي مودرن فيوتشر في ضم خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد و صلاح محسن ضمن الصفقة، حيث شهدت الساعات الماضية إخطار نادي مودرن فيوتشر، مسئولي الأهلي برغبتهم في ضم الثلاثي في يناير المقبل بالفعل مقابل رحيل عمر كمال عبد الواحد للأهلي، وبدون حصول مودرن فيوتشر على أي مقابل مالي.

رأي كولر قد يعرقل الصفقة

طلب مسئولو الأهلي، مهلة لعرض الأمر على مارسيل كولر بشأن رحيل الثلاثي، حيث رحب كولر حتى الآن برحيل خالد عبد الفتاح و صلاح محسن لصفوف مودرن فيوتشر ضمن الصفقة، الا انه لم يحسم مصير كريم نيدفيد.

نيدفيد

وطالب كولر باستبعاد كريم نيدفيد من الصفقة، خاصة أن السويسري مقتنع باللاعب ومتمسك باستمراره، واللاعب يريد الاستمرار، والمعلومة الموجودة حاليًا أن نيدفيد قريب من البقاء مع الأهلي.

شوبير يؤكد انضمام عمر كمال للأهلي

قال الاعلامي أحمد شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: «بنسبة 100% يتم وضع الرتوش الأخيرة في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد من مودرن فيوتشر للنادي الأهلي، تم الاتصال بين الناديين، واللاعب كان قراره واضح وهو اختيار الأحمر».

وأضاف: «كولر موافق وبشدة، ووافق على اللاعب الذي يلعب في مراكز الظهير والوسط والهجوم، والمفاوضات يقودها عدلي القيعي وأمير توفيق، واقترب الاتفاق بين الإدارتين، ونستطيع أن نقول مبروك عمر كمال عبد الواحد انضمامك للأهلي».

فايق: مودرن مش عايز فلوس

فجر الإعلامي إبراهيم فايق، مفاجأة من العيار الثقيل، حول مفاوضات الأهلي مع نادي مودرن فيوتشر للحصول على توقيع عمر كمال عبدالواحد، في الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال فايق، إنه في حالة وافق الأهلي على إعارة لاعبين فقط، سيتم إضافة مبلغ مالي على الصفقة، مقابل انتقال عمر كمال إلى الأهلي، لكن إذا رفض الأهلي بشكل نهائي إعارة اللاعبين الثلاثة، سيعود القيعي إلى فيوتشر إبلاغهم بالقرار واختيار لاعبين آخرين من الفريق.

وأضاف: "فيوتشر عارف انهم لو اخدوا من وراء عمر كمال فلوس هيطلع كام في الأخر 5 مليون جنيه، خصوصا انه مع نهاية الموسم هيقدر يمشى مجانًا، لكن هو طلب لاعبين مقابل بيع عمر كمال، ومودرن مش هيبيع عمر بفلوس لأنها هتبقى صفقة خسرانة، ومن الوارد يبقى فيه قعدة تانية بعد ما رجع اللاعبين من المعسكر".

وتابع: "عمر عنده رغبة التوقيع للأهلي بنسبة 100%، الأمور حسمت بشكل كبير، وقد يتم تغيير الاسماء وطرح مجموعة اخرى، الصفقة قريبة لأن مودرن مش عايز فلوس هو عايز اللاعيبة وقيمتهم اكبر".