عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر كمال بيع نهائي مقابل 3 لاعبين إعارة|تفاصيل أضخم صفقة بين الأهلي وفيوتشر

صدى البلد

دخلت صفقة انتقال لاعب نادي مودرن فيوتشر إلى الأهلي، مرحلة جديدة في المفاوضات، بسبب مطالبة نادي فيوتشر بتضمن الصفقة 3 لاعبين من الأهلي، لإتمام الصفقة، إلا أن مارسيل كولر يرفض التفريط في احد تلك الأسماء.

txt

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

txt

قناص فلسطيني| صفقة الأهلي المحتملة لقيادة الهجوم.. والجمهور: يسجل من «المسافة صفر»

3 لاعبين مقابل عبد الواحد لإتمام الصفقة

وضع مسئولو نادي مودرن فيوتشر، 3 لاعبين ضمن اهتمامات النادي لضمهم من الأهلي ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لصفوف الأهلي في يناير المقبل.

صلاح محسن 
كريم نيدفيد 
خالد عبد الفتاح 

ويرغب نادي مودرن فيوتشر في ضم خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد و صلاح محسن ضمن الصفقة، حيث شهدت الساعات الماضية إخطار نادي مودرن فيوتشر، مسئولي الأهلي برغبتهم في ضم الثلاثي في يناير المقبل بالفعل مقابل رحيل عمر كمال عبد الواحد للأهلي، وبدون حصول مودرن فيوتشر على أي مقابل مالي.

txt

للمرة الأولى|الجمهور المصري يتخلى عن صلاح في جلوب سوكر..الأرقام تكشف والفرعون يخسر

txt

الشناوي نمبر 1| حارس الأهلي على بعد انجاز عالمي وتتويج جديد .. تفوق على رونالدو وبونو

رأي كولر قد يعرقل الصفقة

طلب مسئولو الأهلي، مهلة لعرض الأمر على مارسيل كولر بشأن رحيل الثلاثي، حيث رحب كولر حتى الآن برحيل خالد عبد الفتاح و صلاح محسن لصفوف مودرن فيوتشر ضمن الصفقة، الا انه لم يحسم مصير كريم نيدفيد.

نيدفيد 

وطالب كولر باستبعاد كريم نيدفيد من الصفقة، خاصة أن السويسري مقتنع باللاعب ومتمسك باستمراره، واللاعب يريد الاستمرار، والمعلومة الموجودة حاليًا أن نيدفيد قريب من البقاء مع الأهلي.

txt

ماذا يحدث في الأهلي|نجم الوسط يرفض الرحيل.."الفتى الذهبي" يحرج كولر..وصفقة الموسم تحت التهديد

txt

مشاهد صادمة| تفاصيل خناقة جمهور البرازيل والأرجنتين في المدرجات.. جرحى وتكسير وفوضى

شوبير يؤكد انضمام عمر كمال للأهلي

قال الاعلامي أحمد شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: «بنسبة 100% يتم وضع الرتوش الأخيرة في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد من مودرن فيوتشر للنادي الأهلي، تم الاتصال بين الناديين، واللاعب كان قراره واضح وهو اختيار الأحمر».

وأضاف: «كولر موافق وبشدة، ووافق على اللاعب الذي يلعب في مراكز الظهير والوسط والهجوم، والمفاوضات يقودها عدلي القيعي وأمير توفيق، واقترب الاتفاق بين الإدارتين، ونستطيع أن نقول مبروك عمر كمال عبد الواحد انضمامك للأهلي».

txt

بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

txt

إسرائيل ترضخ والمقاومة تنتصر| الهدنة خلال ساعات وبشروط حـ. ماس.. تفاصيل

txt

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

txt

إسرائيلية أم لا|التفاصيل الكاملة للغز السفينة المختطفة..تل أبيب تنكر عارها.. ما الحقيقة؟

فايق: مودرن مش عايز فلوس

فجر الإعلامي إبراهيم فايق، مفاجأة من العيار الثقيل، حول مفاوضات الأهلي مع نادي مودرن فيوتشر للحصول على توقيع عمر كمال عبدالواحد، في الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال فايق، إنه في حالة وافق الأهلي على إعارة لاعبين فقط، سيتم إضافة مبلغ مالي على الصفقة، مقابل انتقال عمر كمال إلى الأهلي، لكن إذا رفض الأهلي بشكل نهائي إعارة اللاعبين الثلاثة، سيعود القيعي إلى فيوتشر إبلاغهم بالقرار واختيار لاعبين آخرين من الفريق.

وأضاف: "فيوتشر عارف انهم لو اخدوا من وراء عمر كمال فلوس هيطلع كام في الأخر 5 مليون جنيه، خصوصا انه مع نهاية الموسم هيقدر يمشى مجانًا، لكن هو طلب لاعبين مقابل بيع عمر كمال، ومودرن مش هيبيع عمر بفلوس لأنها هتبقى صفقة خسرانة، ومن الوارد يبقى فيه قعدة تانية بعد ما رجع اللاعبين من المعسكر".

وتابع: "عمر عنده رغبة التوقيع للأهلي بنسبة 100%، الأمور حسمت بشكل كبير، وقد يتم تغيير الاسماء وطرح مجموعة اخرى، الصفقة قريبة لأن مودرن مش عايز فلوس هو عايز اللاعيبة وقيمتهم اكبر".

عمر كمال بيع نهائي أضخم صفقة بين الأهلي وفيوتشر عمر كمال مقابل 3 لاعبين إعارة نادي مودرن فيوتشر الأهلى مارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

من اليمن.. قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ مجنحة

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

ترشيحاتنا

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

تأمين الإفراج عن الأسرى.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل محادثة بايدن مع نتنياهو

الأرصاد تحذر من طقس الخميس وتوجه نصيحة للمواطنين

نجم عالمي جديد يوافق على الانتقال للدوري السعودي

مدير المنتخب يكشف حقيقة الاعتداء على صلاح في ليبيريا

ردًا على سول.. كوريا الشمالية تعلق اتفاقًا لخفض التوتر العسكري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر كمال بيع نهائي مقابل 3 لاعبين إعارة|تفاصيل أضخم صفقة بين الأهلي وفيوتشر

حتى الحيوانات.. صراع عنيف بين ثعابين البحر وسط المياه بسنغافورة.. فيديو

عايشة في خيال.. السيدة المتزوجة من دُمية تعلن عن حفلة صادمة

هاني الناظر يطلب وقف الحديث عن مرضه ويتخذ قرارًا مفاجئًا..ماذا قال لابنه؟

فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ