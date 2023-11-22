بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

على الرغم من تراجع أسعار الأرز خلال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ بدء تطبيق مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، حيث وصل سعر طن الأرز الشعير إلى 13 ألف جنيه مع توقعات بإنخفاضه على مدار الأيام المقبلة بسبب بدء موسم الحصاد، لكن حدث العكس على غير العادة، حيث ارتفعت أسعار الأرز الأبيض بالمضارب ليصل قرابة 7 آلاف جنيه للطن خلال شهر نوفمبر الحالي، مقارنة بمستوياتها في نهاية أكتوبر الماضي، رغم انتهاء موسم حصاد المحصول الجديد.

ارتفاع كبير في أسعار الأرز

شهدت أسعار الأرز ارتفاعا بالمضارب بقيمة بين 6 و 7 آلاف جنيه للطن خلال شهر نوفمبر الجاري، مقارنة بمستوياتها في نهاية أكتوبر الماضي، رغم انتهاء موسم حصاد المحصول الجديد.

ويتراوح سعر طن الأرز الشعير بين 17500 جنيه و18 ألف جنيه، ويتراوح سعر طن الأرز الأبيض بين 30 و 38 ألف جنيه خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بمستواه في أكتوبر الماضي، بزيادة للطن الواحد بين 6 و7 آلاف جنيه.

سبب ارتفاع سعر الأرز

أوضح مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن ارتفاع الأسعار جاءت نتيجة تغيرات المناخ، التي أثرت على نقل السلعة وتداولها خلال الفترة الحالية، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

يأتي ذلك رغم انتهاء موسم حصاد الأرز في مصر بنهاية أكتوبر الماضي، والذي بدأ في منتصف أغسطس، حيث شهدت أسعار الأرز تراجعا خلال أكتوبر بين 500 و 700 جنيه للطن، مقارنة بمستوياتها خلال شهر سبتمبر.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز شهدت ارتفاعات في السواق على غير العادة في الوقت الحالي، على الرغم من انتهاء موسم الحصاد وتوريد معظم الفلاحين الأرز للمضارب، وذلك بسبب أن محصول هذا العام لم يجني ثماره بشكل أفضل بسسب التغيرات المناخية التي أثرت بشكل سلبي على المحصول، بجانب ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج.

الحكومة تحدد المساحات المزروعة بالأرز

حددت الحكومة، المساحة التى ستتم زراعتها بمحصول الأرز، خلال موسم الصيف، العام الحالى، بنحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية فى 9 محافظات فقط، إضافة إلى 200 ألف بالأصناف الموفرة للمياه، و150 ألفًا على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًّا.

وبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأرز الأبيض نحو 3.6 مليون طن، العام الماضي، فيما يصل الاستهلاك سنويًّا لنحو 3.2 مليون.

محاولات الحكومة لحل أزمة الأرز

تسعى الحكومة لاستيراد 250 ألف طن ارز هندي في النصف الثاني من ديسمبر المقبل، خاصة أن حجم إنتاج مصر من الارز يصل إلى 4 مليون طن خلال الموسم الحالي مقابل 3.9 مليون طن الموسم الماضي.

ويبدأ موسم حصاد الأرز الأبيض، من أغسطس حتى نهاية أكتوبر من كل عام، على أن يتم إنتاجه بمضارب الأرز بدءا من شهر نوفمبر، حيث تم حصاد نحو 7 ملايين طن أرز شعير خلال موسم العام 2023/ 2024، مقابل 6.3 مليون طن فى موسم العام 2022/2023.

أسعار الأرز اليوم بالأسواق

سعر الأرز الشعير

سجلت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» زيادة، اليوم بمقدار 100 جنيه للطن؛ ليصل إلى 18.400 جنيه.

أرز الشعير

وارتفعت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 17.900 جنيه، مقارنة بسعره أمس 17.800 جنيه، أي بمقدار زيادة 100 جنيه للطن.

سعر الأرز الأبيض

صعدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 600 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 27.900 جنيه.

وقفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»؛ ليبلغ سعر الطن 26.400 جنيه، بدلًا من 26.300 جنيه، بارتفاع قدره 100 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك

سجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات، 25 جنيهًا للمستهلك، في الأسواق والسوبر ماركت.