أميرة عصام زكريا: الفن رسالتي لإثبات قدرات الأشخاص قصار القامة

قالت أميرة عصام زكريا، الفنانة التشكيلية المصرية الشابة وسفيرة الطفولة والسلام والإبداع، إن الفن يمثل بالنسبة لها وسيلة للتعبير عن قدراتها وطموحاتها، ورسالة تؤكد من خلالها أن الأشخاص من ذوي الهمم قادرون على الإبداع والمشاركة والتأثير في المجتمع.

وأوضحت أميرة، في صباح الخير يا مصر،من شعبة الأشخاص قصار القامة، أنها تخوض تجربة فنية ومجتمعية مميزة بالتوازي مع دراستها في مرحلة التعليم الثانوي التجاري بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أن مشاركتها في المعارض الفنية أتاحت لها فرصة للتعبير عن موهبتها والتواصل مع الجمهور من خلال أعمالها.

16 معرضًا فنيًا خلال مسيرتها

وأشارت أميرة عصام زكريا إلى أنها شاركت في أكثر من 16 معرضًا فنيًا جماعيًا وفرديًا، من بينها معرض «إبداعات أميرة» الذي أقيم في متحف جاير أندرسون، إلى جانب مشاركات فنية في متحف الفن الإسلامي وممشى أهل مصر.

وشكل معرض «إبداعات أميرة» محطة بارزة في مسيرتها الفنية، حيث ضم مجموعة من أعمالها التي نفذتها باستخدام خامات وتقنيات متنوعة، من بينها ألوان الشمع والماء والخشب والرصاص، إلى جانب عدد من المنتجات الحرفية.

الفن مساحة لإظهار الموهبة

وأكدت أميرة أن مشاركتها المستمرة في المعارض الفنية تمثل فرصة مهمة لتطوير موهبتها، والتعرف على تجارب فنية مختلفة، والوصول بأعمالها إلى جمهور أكبر.

وأضافت أن التجربة الفنية لا تتوقف عند إنتاج اللوحات، وإنما تمتد إلى المشاركة في الأنشطة والورش التي تساعد على اكتساب مهارات جديدة، وتفتح المجال أمام أصحاب المواهب من ذوي الهمم للتعبير عن أنفسهم.

مشاركة في مجلات الأطفال

وأشارت أميرة إلى أن نشاطها لا يقتصر على الفن التشكيلي والمعارض، موضحة أن لها مشاركات في عدد من مجلات الأطفال، من بينها علاء الدين وسمير ونور وفارس والفردوس.

وترى أميرة أن الاهتمام بالفنون والثقافة منذ الصغر يمثل خطوة مهمة لاكتشاف المواهب وتنميتها، مؤكدة أهمية منح الأطفال والشباب فرصًا حقيقية للتعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم.

رسالة أميرة للشباب

وأكدت أميرة عصام زكريا أن تجربتها الفنية والمجتمعية تمثل رحلة مستمرة من التعلم والمشاركة، مشددة على أهمية التمسك بالموهبة والعمل على تطويرها مهما كانت التحديات.

وأضافت أن الأشخاص من ذوي الهمم يمتلكون قدرات ومواهب متنوعة، وأن توفير الفرص المناسبة لهم يساعد على تحويل هذه القدرات إلى إنجازات حقيقية تخدم المجتمع وتؤكد قدرتهم على المشاركة في مختلف المجالات.

وتواصل أميرة دراستها ونشاطها الفني والمجتمعي، بالتوازي مع مشاركاتها في الفعاليات والمعارض، سعيًا إلى تطوير موهبتها وتقديم المزيد من الأعمال التي تعبر عن رؤيتها وتجربتها.