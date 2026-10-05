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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«لا إيمان لمن لا أمانة له».. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح صحة الحديث

د .عطية لاشين
د .عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، من مستمع يقول في رسالته: «ما صحة هذا الحديث (لا دين لمن لا أمانة له)، وما هي الأمانة؟».

وأجاب د. عطية لاشين، موضحًا أن أدلة الأحكام الشرعية المتفق عليها بين الأصوليين أربعة، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، مستدلًا بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.

وأوضح أن على رأس هذه الأدلة الأربعة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يلجأ إلى غيرهما إلا إذا لم يوجد الحكم فيهما، مشيرًا إلى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي».

وأضاف أن الحديث محل السؤال حديث صحيح، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في السنن الكبرى، وفي شعب الإيمان، وابن حبان في موارده، وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهم.

وبيّن أن نص الحديث هو: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»، موضحًا أن الذهبي قال عنه: «إسناده قوي».

المعنى المراد من الأمانة 

وأوضح د. عطية لاشين أن المعنى المراد من الأمانة كلمة عامة تشمل جميع التكليفات الشرعية من أوامر ونواهٍ، وتشمل أيضًا التحلي بالأخلاق الحسنة، مؤكدًا أن هذه أمانة يجب على المسلم أداؤها كما ينبغي، وأن يؤديها على خير الأداء وأتمه وأكمله، وإلا كان مسؤولًا عن عدم أدائها يوم يقوم الناس لرب العالمين.

وأضاف أن الصلاة أمانة يجب المحافظة عليها وأداؤها بأركانها وآدابها وخشوعها، وإلا سئل المسلم عن ذلك يوم العرض على الله والنشور، وهكذا سائر أركان الإسلام وكل ما يتصل بالعبادات فهو أمانة.

وأشار إلى أن الأمانة لا تقتصر على حقوق الله، بل تشمل كذلك ما كان حقًا للعبد، فيأتمر المؤمن بقول الحق سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، وينفذ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

وبالجملة، أوضح د. عطية لاشين أن الأمانة هي المعنية بقول الحق سبحانه: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾.

واختتم عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف حديثه بالدعاء: «نسألك اللهم أن تعيننا على أداء الأمانات».

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