غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي ميدياما الغاني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2023/2024.

الأهلي عينه على الـ 3 نقاط

يطمح المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز على منافسه بطل غانا وحصد الثلاث نقاط، في أولى مباريات مشواره بالمسابقة القارية، بعد التتويج بها في النسخة الماضية على حساب نادي الوداد البيضاوي.

لاعبو الأهلي

وحصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية، بحضور 15 ألف مشجع، مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني على ستاد السلام.

موعد انطلاق المباراة

تنطلق مواجهة الأهلي أمام بطل غانا، غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية.

فريق الأهلي

ميدياما الغاني

ويستضيف ملعب “السلام” مواجهة النادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني

تذاع مواجهة الاهلي أمام بطل غانا بشكل مباشر عبر قنوات “بي إن سبورت” القطرية، وذلك كونها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي

وستنقل أيضًا المواجهة الأولى للمارد الأحمر في البطولة الأفريقية بدور المجموعات عبر قناة “أون تايم سبورت” الفضائية الأرضية الناقل لمباريات الأندية المصرية في البطولات القارية داخل مصر.

غيابات الأهلي المؤثرة أمام ميدياما الغاني

يفتقد النادي الأهلي، لخدمات مجموعة من اللاعبين في مباراته أمام ميدياما الغاني، في دوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة.

رضا سليم

- المغربي رضا سليم، يغيب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني، وذلك لتنفيذ برنامجه العلاجي ‏والتأهيلي بعدما أجرى عملية جراحية مؤخرًا عندما تعرض لكسر في الترقوة‎.

طاهر محمد طاهر

- طاهر محمد طاهر، يغيب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني، وذلك بسبب معاناته من إصابة عضلية، وبدأ الجهاز الطبي في تجهيزه للمباريات المقبلة.

علي معلول

- التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، هناك شكوك في مشاركته أمام ميدياما الغاني، وذلك بسبب الإصابة التى يعانى منها مؤخرًا، ويتم حسم موقف الاعب خلال التدريب غدًا من خلال فحص طبي جديد.