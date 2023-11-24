مدرب ميدياما الغاني : الأهلي نمبر 1 في أفريقيا ولن ندافع أمامه

أكد إيفانز أدوتي، المدير الفني لميدياما الغاني، أنه لن يكتفي بالدفاع في مواجهة الأهلي، غدا السبت في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وأضاف إيفانز في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مواجهة الأهلي: "سعيد بتواجدي في مصر وكل الأمور كانت على ما يرام منذ وصولنا للقاهرة، والأهلي رقم 1 في أفريقيا ونعرف أهمية وصعوبة اللقاء، لكننا جئنا ونحن نريد أن نظهر قدراتنا بشكل جيد في مباراة الغد".



وتابع: "لدينا أسرارنا الخاصة حول استعدادتنا للقاء، لن نكشف عنها لكننا سنركز على اختيار القائمة الأنسب للقاء وتوظيف كل لاعب في مكانه المناسب، وتألق بيرسي تاو في الفترة الأخيرة؟، المباراة غدا بين 11 لاعبا من كل فريق وأعرف أن الأهلي سيهاجم غدا، لكننا لن نعتمد على الدفاع فقط سنهاجم أيضا مع منع المنافس من التهديف".

واختتم : "أعرف أن جمهور الأهلي كبير وكمدير فني، أتوقع أن أرى الملعب ممتلئا عن آخره من جماهير الأهلي، ومستعدون للقاء الأهلي في أي ملعب ولن يكون هناك فارق بين اللعب في ستاد القاهرة أو السلام".