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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي والزمالك|بديل أجنبي لمعلول.. صفقة جديدة للأبيض ونهاية مسيرة فتوح بالقلعة البيضاء

صدى البلد

نشر موقع صدي البلد الإخباري، العديد من الأخبار الهامة المتعلقة بالأهلي والزمالك، ونرصد لكم ابرزها خلال التقرير التالي:

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

قال إسلام محمد، الناقد الرياضي، إن لجنة الكرة بالنادي الأهلي، رفضت ضم لاعب في مركز قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وطالبت المدرب مارسيل كولر بالاعتماد على اللاعبين الناشئين.

وأوضح الناقد الرياضي ، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي يفكر حاليا في استعارة أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا أو محمد مغربي من سموحة، وذلك في حال رفض كولر الاعتماد على الناشئين.

 

وتابع إن لجنة التخطيط بالأهلي، وافقت على قرار كولر بمنح فرصة أخيرة للفرنسي انطوني موديست بعدما قدم المدرب السويسري، تقريرا أكد فيه إن اللاعب المخضرم قد استعاد الكثير من مستواه الفني ولياقته البدنية .

صفقة جديدة للزمالك في يناير

تحدث إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن صفقات الزمالك، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل في يناير، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "نادي الزمالك دخل في مرحلة التفاوض من أجل حسم صفقة جديدة، خلال الفترة المقبلة".

 مصير فتوح مع الزمالك

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن الأمور أصبحت مختلفة في مصر، وأصبحت السوشيال ميديا تدار بشكل معين خصوصا في الرياضة، مشيرًا إلى أن محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة.

موقف أحمد فتوح حسم مع القلعة البيضاء

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر فضائية etc إن هناك لاعبين في الزمالك تم توجيه الدعوة لهم لحضور حفل افتتاح ملعب حسين الشحات ولم يحضروا المناسبة، باستثناء أحمد فتوح الذي حضر مع لاعبي الأهلي، واللاعب أصبح لديه مشكلة مع الجماهير والإدارة، وكان يجب أن يتلافى الظهور في هذه الاحتفالية حاليا، رغم أن الموقف محسوم بعدما تم عرضه للبيع.

سر الـ 80 ألف دولار

حدد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن شرطه الوحيد للموافقة على تدريب نادي الزمالك خلفا للبرتغالي خوان كارلوس أوسوريو.

 

وأوضح الناقد الرياضي ، محمد مطاوع، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن هناك مفاوضات قد أجريت بالفعل مع البرتغالي جوزيه بيسيرو والذي وافق على العرض ولكنه طلب الحصول على 80 ألف دولار له ولجهازه المعاون شهريا.

غيابات الأهلي المؤثرة أمام ميدياما الغاني

 

يفتقد النادي الأهلي، لخدمات مجموعة من اللاعبين في مباراته أمام ميدياما الغاني، في دوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة، وهم رضا سليم وطاهر محمد طاهر وعلي معلول.

 

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