سر الـ 80 ألف دولار.. مفاجأة عاجلة بشأن مدرب الزمالك الجديد

حدد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن شرطه الوحيد للموافقة على تدريب نادي الزمالك خلفا للبرتغالي خوان كارلوس أوسوريو.

وأوضح الناقد الرياضي ، محمد مطاوع، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن هناك مفاوضات قد أجريت بالفعل مع البرتغالي جوزيه بيسيرو والذي وافق على العرض ولكنه طلب الحصول على 80 ألف دولار له ولجهازه المعاون شهريا.

وأضاف الناقد الرياضي، إنه على الرغم من موافقة بيسيرو إلا ان الإدارة البيضاء، تفضل بقاء المدرب البرتغالي، كاختيار أخير نظراً لعدم نجاحاته في تجاربه الأخيرة.