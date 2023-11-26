مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

تلقى الوسط الفني صدمة، منذ قليل، بوفاة النجم طارق عبد العزيز بعد تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة، أثناء تصوير مشاهده في مسلسل «وبقينا اتنين»، مع شريف منير ورانيا يوسف، ليزلزل الخبر مشاعر الجميع، خاصة أن الراحل اجتمع على حبه كل من تعامل معه.

نقيب الممثلين: وفاة طارق عبد العزيز بشكل مفاجئ

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة الفنان طارق عبد العزيز، بشكل مفاجئ خلال الدقائق القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.

طارق عبد العزيز

وكان الفنان حمزة العيلي، قد نشر صورة الفنان طارق عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، وعلق: «عرفت إنه تعبان شوية، لكن بأمر الله هطمن عليه اليوم ويقوم بالسلامة إن شاء الله، حبيبي وصديقي الفنان المحترم الغالي الأصيل طارق عبدالعزيز، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض يا رب، دعواتكم المخلصة لحبيبنا الطيب».

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل

كعادته وصل الفنان طارق عبد العزيز، ظهر اليوم إلى لوكيشن تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، وداعب الجميع كعادته وبدأ في الاستعداد لتصوير مشاهده.

المبتسم دائما طارق عبدالعزيز

ووفقا لمصادر من المسلسل، أصيب طارق بـ تشنجات وسقط بشكل مفاجئ، وتم نقله سريعا للمستشفى، ولكن بعد وصوله مباشرة توفى وسط صدمة الجميع.

الفنان الراحل

وشددت المصادر، على أن طارق لم يشعر بأي تعب خلال الأيام الماضية في التصوير، وجاءت وفاته بشكل مفاجئ لتشكل صدمة كبيرة لهم.

منتج العمل: كان بيصور الصبح طبيعي

كشف المنتج كريم أبوذكري، عن اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز قائلا: «طارق» كان بيواصل تصوير مشاهده في العمل صباح اليوم، وكان بصحة جيدة للغاية، لكنه تعرض بشكل مفاجئ للتعب في حوالى الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، وتم نقله للمستشفي لتلقي الإسعافات الأولية، ولكن وافته المنية، ومن المقرر الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء في اللحظات المقبلة.

اخر صورة للراحل في المسلسل

وكان الفنان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة قلبية منذ عدة أشهر، دخل على إثرها المستشفى وخرج بعدها ليؤكد أنه بخير وقادر على العودة للعمل.

تعليق طارق عبد العزيز بعد الأزمة القلبية

كتب طارق عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

وأضاف طارق: “وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من دكتور أشرف زكي مرورا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي”.