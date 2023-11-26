عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

صدى البلد

تلقى الوسط الفني صدمة، منذ قليل، بوفاة النجم طارق عبد العزيز بعد تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة، أثناء تصوير مشاهده في مسلسل «وبقينا اتنين»، مع شريف منير ورانيا يوسف، ليزلزل الخبر مشاعر الجميع،  خاصة أن الراحل اجتمع على حبه كل من تعامل معه.

txt

خلال 48 ساعة| حل أزمة السجائر يبدأ من هنا.. وهذه قائمة الأسعار الجديدة

txt

سيعادل رقم مايكل أوين| محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في لقاء ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يفعلها؟

نقيب الممثلين: وفاة طارق عبد العزيز بشكل مفاجئ

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة الفنان طارق عبد العزيز، بشكل مفاجئ خلال الدقائق القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.

طارق عبد العزيز 

وكان الفنان حمزة العيلي، قد نشر صورة الفنان طارق عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، وعلق: «عرفت إنه تعبان شوية، لكن بأمر الله هطمن عليه اليوم ويقوم بالسلامة إن شاء الله، حبيبي وصديقي الفنان المحترم الغالي الأصيل طارق عبدالعزيز، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض يا رب، دعواتكم المخلصة لحبيبنا الطيب».

txt

عمر كمال بيع نهائي مقابل 3 لاعبين إعارة|تفاصيل أضخم صفقة بين الأهلي وفيوتشر

txt

إسرائيل ترضخ والمقاومة تنتصر| الهدنة خلال ساعات وبشروط حـ. ماس.. تفاصيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل

كعادته وصل الفنان طارق عبد العزيز، ظهر اليوم إلى لوكيشن تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، وداعب الجميع كعادته وبدأ في الاستعداد لتصوير مشاهده.

المبتسم دائما طارق عبدالعزيز 

ووفقا لمصادر من المسلسل، أصيب طارق بـ تشنجات وسقط بشكل مفاجئ، وتم نقله سريعا للمستشفى، ولكن بعد وصوله مباشرة توفى وسط صدمة الجميع.

الفنان الراحل

وشددت المصادر، على أن طارق لم يشعر بأي تعب خلال الأيام الماضية في التصوير، وجاءت وفاته بشكل مفاجئ لتشكل صدمة كبيرة لهم.

txt

بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

txt

مشاهد صادمة| تفاصيل خناقة جمهور البرازيل والأرجنتين في المدرجات.. جرحى وتكسير وفوضى

منتج العمل: كان بيصور الصبح طبيعي

كشف المنتج كريم أبوذكري، عن اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز قائلا: «طارق» كان بيواصل تصوير مشاهده في العمل صباح اليوم، وكان بصحة جيدة للغاية، لكنه تعرض بشكل مفاجئ للتعب في حوالى الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، وتم نقله للمستشفي لتلقي الإسعافات الأولية، ولكن وافته المنية، ومن المقرر الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء في اللحظات المقبلة.

اخر صورة للراحل في المسلسل

وكان الفنان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة قلبية منذ عدة أشهر، دخل على إثرها المستشفى وخرج بعدها ليؤكد أنه بخير وقادر على العودة للعمل.

txt

للمرة الأولى|الجمهور المصري يتخلى عن صلاح في جلوب سوكر..الأرقام تكشف والفرعون يخسر

txt

الشناوي نمبر 1| حارس الأهلي على بعد انجاز عالمي وتتويج جديد .. تفوق على رونالدو وبونو

تعليق طارق عبد العزيز بعد الأزمة القلبية

كتب طارق عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

وأضاف طارق: “وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من دكتور أشرف زكي مرورا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي”.

مات فجأة اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز الوسط الفنى أزمة قلبية مفاجئة وبقينا اتنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

أزمة قلبية أثناء التصوير.. تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة طارق عبد العزيز

ترشيحاتنا

بيان عاجل من روسيا بعد إفراج حماس عن أحد رهائنها

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

القاهرة الإخبارية: بدء إجراءات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل بحضور الأمن المصري

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

تراجع الدينار الكويتي اليوم .. أسعار العملات العربية في مصر

بعد خروج مطار دمشق من الخدمة..الجيش السوري يعترض صواريخا إسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

فرمان كولر.. لماذا قرر السويسري حرمان ثلاثي الأهلي من الظهور في المونديال؟

بفستان جريء.. دنيا المصري تثير الجدل في أحدث ظهور

محاولة تهريب أفعى نادرة في الهند تثير جدلاً .. ماذا حدث؟

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ