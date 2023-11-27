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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

صدى البلد

لا يزال الحديث مستمرا عن بقاء النجم محمد صلاح كابتن منتخب مصر وهداف ليفربول ، أو الرحيل عن فريقه الإنجليزي، ومع كل موسم انتقالات تنتشر الأخبار وتتداول الأنباء من هنا وهناك عن رحيل الفرعون المصري عن أشهر دوريات العالم البريميرليج.

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صراع اتحاد جدة والهلال على صلاح

يستهدف القائمون على الدوري السعودي، جذب العديد من نجوم العالم، وفي مقدمتهم محمد صلاح، الذي أصبح محط أنظار الجميع.

أنمار الحائلي

وفجَّر أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، مفاجأة بشأن مفاوضات النادي لضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قائلا: "نتساءل ماذا حدث في مفاوضاتنا مع ليفربول من أجل ضم محمد صلاح وكذلك جدوندوجان وسيرجيو راموس ودي بروين".

محمد صلاح

وأضاف خلال حديثه لبرنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الآغا: "في آخر مفاوضاتنا لضم محمد صلاح، لم يتم تحديد سعر مناسب، ولم نكن مستعدين أيضا بميزانية تسمح بتغطية المبلغ، وبعد تجهيز المبلغ تم إرجاء حسم الصفقة".

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الهلال ينافس الاتحاد على صفقة القرن

دخل فريق الهلال السعودي، في منافسة مع اتحاد جدة، على ضم محمد صلاح خلال الانتقالات الشتوية القادمة، وهو ما جعل رئيس الاتحاد يهاجم إدارة  الهلال لرغبة الأول الملحة في ضم الفرعون المصري.

رئيس الهلال السعودي

ويسعى الهلال إلى تعويض نجمه نيمار، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي بعد فترة قصيرة من انضمامه للهلال، كما يسعى اللاعب إلى حصد الأضواء نظرا للشعبية الطاغية للملك المصري في المنطقة العربية، كذلك استهدفت عدة أندية سعودية حسم التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

يتوقع جون بارنز نجم المنتخب الإنجليزي وفريق ليفربول السابق، أن يستمر الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوف الريدز حتى نهاية تعاقده.

جون بارنز

وقال «بارنز» في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «ميرور»: «الجميع يعرف الوضع جيدًا مع محمد صلاح، فهو بطل للمسلمين في كل مكان، وكذلك سيصبح بطلا في السعودية، لكنه قال إنه يريد البقاء في ليفربول».

مفاوضات الاتحاد مع صلاح

وأضاف: «أنا لازلت متأكدًا من أن الفرصة ستظل متاحة أمامه للانتقال إلى بطولة الدوري السعودي، لكن متى ؟ لا أحد يعرف»، متابعا: «أتوقع أن يبقى في ليفربول خلال العامين المقبلين، لأنه يريد البقاء، والنادي أيضًا يريد الاحتفاظ به.. وفي النهاية هو سيتم عامه الـ 32 أو 33 في نهاية تعاقده، لذا لا أعتقد أن رحيله سيكون في المستقبل القريب سواء في يناير 2024 أو الصيف المقبل».

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ليفربول يحدد سعر محمد صلاح

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، عن أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وذلك لتعويض الرحيل المرتقب للنجم المصري محمد صلاح، الذي ارتبط بشدة الصيف الماضي بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي في صفقة قياسية تتعدى 200 مليون يورو.

صلاح

وكانت العديد من الأنباء أشارت خلال وقت سابق، إلى أن محمد صلاح، تلقى عرضًا رسميًا من نادي اتحاد جدة السعودي الصيف الماضي مقابل 150 مليون جنيه استرليني.

صفقة القرن صراع اتحاد جدة والهلال الفرعون المصري محمد صلاح كابتن منتخب مصر البريميرليج

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