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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أرخص رحلة حج في مصر| المواعيد وكيفية التقديم وكافة خدمات السفر والإقامة

صدى البلد

عقدت وزارة السياحة والآثار، على مدار الأشهر الماضية، في ضوء الإجراءات التحضيرية التي تقوم بها استعداداً لموسم الحج، عدة اجتماعات فنية وورش عمل مصغرة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة والوصول إلى المقترح الأمثل للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وإتاحة الفرصة للشركات السياحية في وضع القواعد التي تمنحها المرونة الكافية في أداء عملها.

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شروط وإجراءات حج الفرادى للموسم الجديد

تضمنت الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، التي أعتمدها وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، الشروط والإجراءات الخاصة بحج الفرادى، المعروف بحج "المجاملة".

الشروط والإجراءات هي: 
• تتولى الشركات السياحية تنفيذ تأشيرات حج الفرادى وهو ( الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة ) بموجب نص القانون رقم 84 لسنة 2022م الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
• تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للحج. 
• تلتزم الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات حج الفرادى بإدراج بيانات المواطنين على البوابة المصرية الموحدة للحج واستخراج باركود تعريفي لكل تأشيره وإدراجها على المسار الالكتروني السعودي وموقع الإدارة المركزية لشركات السياحة.
• تلتزم الشركة السياحية بالإخطار عن البرنامج المعد لذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.
• تلتزم  شركة السياحة بتحميل المستندات الخاصة بتنظيم هذا البرنامج مثل (عقد السكن والطوافة وخدمات النقل) على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

• أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقًا وضوابط السكن المعتمد من الوزارة وفقًا لكل مستوى وبما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية المقررة في هذا الشأن شريطة توفير مشرف من مشرفي الشركة المنفذة وبما يتفق والشروط المقررة بضوابط المشرفين الصادرة في هذا الشأن.
• تلتزم غرفه شركات ووكالات السفر والسياحة وكذا الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بإعلان المواطنين وتوعيتهم وتعريفهم بضوابط وإجراءات الحج الفرادى وكيفيه تطبيقه وتنفيذه.
• يشترط فى الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات الحج الفرادى أن تكون ضمن الشركات المنفذة للحج النظامي لنفس الموسم.

• فى حالة زيادة العدد عن 10 حجاج يتم الالتزام بتوفير مشرف للرحلة.
• يتم تحرير عقد بين الشركة والحاج مدرج فيه قيمة البرنامج ، وتلتزم الشركة برفع إيصال استلام المبالغ من الحجاج ضمن مستندات الملف وأن يذكر فيه رقم الهاتف الخاص بالحاج وأن يكون مفعل.
• أن يكون هناك سكن مؤكد وأن يكون مفعل على المسار ويتم إدراجه بالعقد بين الشركة والحج ودون الاعتداد بالسكن المدرج على الباقة وكذا الانتقالات.

• تقديم ما يفيد وجود أماكن للعدد المقدم من الشركة بمطوف معلوم لكل من مشعرى عرفات ومنى على أن يدرج ذلك في العقد دون الاعتداد بالموجود بالباقة.
• تسرى المعاملات المالية من الرسوم والمساهمات المقررة في الحج النظامي على حج الفرادي.
• لا يعتد بأي طلبات مقدمة من الشركات السياحية لتنفيذ الحج الفرادى بعد يوم 9 ذو الحجة.

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 اسعار الحج السياحي 2024

قدمت وزارة السياحة والآثار المصرية خدمتين بأسعار مختلفة، لأسعار الحج السياحي، الأولى خدمة السكن والاقامة في فندق 3 نجوم، وايضا التأمين والنقل ويكون هذا تكلفته مقدرة بـ 191 ألف جنيه مصري.
وثاني الخدمات، الاقامة في فندق 5 نجوم والخدمات الزائدة مثل الخدمات الترفيهية وهكذا، بقيمة 450 الف جنيه مصري.

وتختلف اسعار الحج السياحي وفقا للفئات العمرية، حيث تقدم باقة من شركات السياحة خصم مبلغ مالى لمن هم 65 عاما فما فوق وإليكم المبالغ وفقا للسن، وتشمل

- بدءا من سن 21 سنة ووصولا الى سن 64 سنة تكون اسعار الحج السياحي من 191 ألف جنيه مصري.
اما من هم اصحاب الـ 65 عاما فأكثر بعد الخصم المقرر لهم تبدأ أسعار الحج السياحي لهم من 170 ألف جنيه مصري.

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أسعار حج القرعة

أعلنت وزارة الداخلية، عن تكلفة حج القرعة 2024 في مصر، والمستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بـ حج القرعة 1445هـ/ 2024، لاستكمال إجراءات السفر، والتعليمات التي يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

تكاليف حج القرعة 2024 تبلغ 149 ألف جنيه، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة، والتى سيتم الإعلان عنها فور تحديدها من الناقل الوطنى.

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طرق دفع تكاليف حج القرعة

قالت الداخلية، إن الفائزين بـ قرعة الحج 2024 يمكنهم سداد تكلفة حج القرعة 2024 بكافة فروع البنوك الوطنية (مصر- الأهلى- القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة»)، حتى يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، على أن يتم سـداد تكاليف الحج 2024 بموجب بطاقات الرقم القومى السارية، لافتة إلى أن عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها يعد بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

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الأوراق المطلوبة لـ حج القرعة

أوضحت الداخلية أن المواطن الفائز بحج القرعة يجب عليه التوجه لقسم أو مركز الشرطة التابع له بـ الأوراق المطلوبة لحج القرعة 2024.

- جواز سفر دولى مميكن لـ الفائز بقرعة الحج 2024 وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 1 مارس 2024.

- صورة من إيصال سداد تكاليف الحج.

- صورة والأصل (للاطلاع) من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساسية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحات فيروس كورونا المُعتمدة دوليًا في وزارة الصحة المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة في خلال (6) أشهر قبل السفر.

- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة على أن تكون سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات.

- تقرير طبى مميكن مُعتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المُعلن عنها موضح به الحالة الصحية للفائز بـ قرعة الحج 2024، وأنه مُعافى من الأمراض التي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.

- ما يُستجد من أي اشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية في هذا الشأن.

- فيش حج مميكن.

- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُرافقيهم (إن وجدوا) ممــن هـم في سن التجنيد الفائزين بالقرعة.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

حالات رفض جواز السفر

يتم رفض إستلام جواز السفر في الحالات التالية:
- جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.
- إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن بطاقة الرقم القومى.
- عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.

أرخص رحلة حج في مصر خدمات السفر والإقامة وزارة السياحة والآثار موسم الحج حج الفرادى الحج السياحي حج القرعة

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