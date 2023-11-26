أسماء دولية كبيرة.. تفاصيل 3 صفقات أهلاوية تفاجئ الجمهور لتكوين فريق الأحلام

تواصل لجنة التخطيط وإدارة الكرة بالنادي الأهلي، تحركاتها من أجل حسم طلبات الفريق الأول لكرة القدم من لاعبين، لدعم المارد الأحمر، لحصد البطولات التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي، وهناك 3 صفقات حددها مارسيل كولر، وفي حال اتمامها يصبح الأهلي فريق الأحلام نتيجة اكتمال صفوفه بشكل كبير.

3 صفات نارية في الطريق للأهلي

بات تعاقد النادي الأهلي مع ثلاث صفقات في يناير، لدعم المارد الأحمر، في كل الخطوط، وفقًا لرؤية السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، وشيكا، خاصة انها صفقات من العيار الثقيل.

وحدد السويسري الصفقات المطلوبة بدقة، حيث طلب سرعة إتمام التعاقد مع الصفقات الجديدة في يناير، أولهم عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر، وأسامة جلال مدافع بيراميدز، تحسبا للرحيل المحتمل لمدافعه محمد عبد المنعم، وأخيرا أحمد فتوح جناح أيسر الزمالك المعروض للبيع، تعويضا لأسرع دليفري في مصر علي معلول.

الأهلي ينهي اتفاقه لضم عمر كمال

أنهت الإدارة الحمراء، الاتفاق على أولى صفقات يناير، وتحديدًا مع إدارة مودرن فيوتشر، لضم عمر كمال عبد الواحد؛ إذ تم الاتفاق على جميع التفاصيل بشأن الصفقة، خاصة في ظل ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأحمر، ورغبته في الرحيل، وموافقة إدارة النادي برئاسة الدكتور وليد دعبس.

عمر كمال عبدالواحد

صلاح محسن

خالد عبد الفتاح

كريم نيدفيد

وطلب نادي مودرن فيوتشر، الحصول على الثلاثي صلاح محسن وخالد عبدالفتاح، إضافة إلى كريم نيدفيد على سبيل الإعارة ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد، ولكن الثلاثي يرفض هذا الأمر، ويرغبون في الرحيل عن النادي في صفقة انتقال حر إلى صفوف فيوتشر، خاصة أن كولر رفض رحيل كريم نيدفيد، بينما تمسك صلاح محسن بالرحيل النهائي.

أسامة جلال مطلوب بقوة

كشف مصدر داخل الأهلي، عن ابلاغ مارسيل كولر لإدارة النادي، برغبته في التعاقد مع مدافع من الدوري المصري، في ظل احتمالية رحيل محمد عبد المنعم، والاصابات المتكررة للمدافع محمود متولي.

المدافع أسامة جلال

محمد عبد المنعم

وأضاف: "كولر طالب التعاقد مع أسامة جلال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لتدعيم الخط الدفاعي في فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب هو الاختيار الأول، لتدعيم هذا المركز في الفريق، وأن كولر لديه اقتناع تام بإمكانياته، وما قدمه مع فريقه بيراميدز أثناء مشاركته".

لاعب بيراميدز

ويرتبط أسامة جلال بعقد مع بيراميدز يمتد حتى يونيو 2026، لكن في ظل عدم مشاركته هذا الموسم، ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق لعدة أندية من بينها الأهلي والزمالك.

هل تم الاتفاق مع أسامة جلال؟

أكد المصدر، أن الأهلي اتفق على البنود الشخصية مع المدافع الدولي أسامة جلال، لاعب نادي بيراميدز، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اسامة جلال

وينوي النادي الأهلي التقدم بعرض لشراء أسامة جلال من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث بدأت مفاوضات شفهية لاستطلاع رأي النادي، حيث يضغط اللاعب بقوة على مسؤولي بيراميدز من أجل السماح له بالرحيل إلى الأهلي في الانتقالات المقبلة، خاصةً بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

أحمد فتوح الصفقة المؤجلة

الصفقة الثالثة التي يبحث عنها الأهلي هي ظهير أيسر، ويوجد أحمد فتوح لاعب الزمالك على رأس المرشحين، وهناك رغبة في التعاقد معه، ولكن مع بداية الموسم الجديد، وليس في انتقالات يناير المقبلة، بسبب انتهاء عقد لاعب الزمالك آخر الموسم الجاري، ليصبح لاعبًا حرًا؛ ومن ثمّ سيتم الحصول على توقيعه في يناير، على أن يكتمل انضمامه رسميًا في الصيف المقبل.

احمد فتوح

فتوح مع المنتخب

وبات النادي الأهلي، على مقربة في الساعات المقبلة، من حسم ملف التعاقد مع اللاعب أحمد فتوح، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

إمام عاشور وكهربا يحسمان الصفقة

يتمسك مسئولو النادي الأهلي بحسم التعاقد مع اللاعب أحمد فتوح، خاصة بعد الأزمة التي أثارها اللاعب مع مسؤولي الزمالك، نظير عدم حصوله على المستحقات المتأخرة حتى اللحظة الحالية.

عاشور وكهربا

وبرر فتوح للمقربين رغبته في اللعب للأهلي، نظرا لحالة التألق الذي يعيشها الثنائي إمام عاشور ومحمود كهربا داخل صفوف النادي الأهلي في الفترة الحالية، بعد رحيلهما عن الزمالك.

صفقة لحل أزمة موديست

ودخل أحمد أمين «أوفا»، مهاجم فريق إنبي، ضمن حسابات إدارة الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبتها بالتعاقد مع مهاجم جديد، بعد ظهور الفرنسي أنتوني موديست بمستوى متواضع منذ انضمامه الصيف الماضي.

هداف إنبي أحمد أوفا

وتسعى إدارة الأهلي لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة، لمنح المدير الفني كل أدواته للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها بالموسم الحالي.

موقف إنبي من انتقال أوفا للأهلي

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن موقف فريقه من خطوة بيع أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق خلال انتقالات شهر يناير المقبل.

اوفا

قال في تصريحات تليفزيونية: “حال وصول عرض رسمي لطلب الحصول على خدمات مهاجم الفريق أحمد أمين أوفا سوف يتم عرض الملف على الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى من أجل حسم موقف اللاعب”.

احمد أمين اوفا

وأضاف: “كل الأمور قابلة للنقاش والتفاوض حال وصول عرض رسمي لطلب الحصول على خدمات مهاجم إنبي، والأمر متوقف على العديد من الأمور، وحتى هذه اللحظة لم يصل أي عرض رسمي لطلب ضم أحمد أمين أوفا، ولكن من الممكن أن يحدث ذلك في الفترة المقبلة”.