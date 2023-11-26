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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فرمان كولر.. لماذا قرر السويسري حرمان ثلاثي الأهلي من الظهور في المونديال؟

صدى البلد

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر المقبل، حيث يستهل النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن فعاليات الدور الأول التمهيدي من المسابقة العالمية.

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الاستقرار على قائمة الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على قائمة المارد الأحمر، التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية في الشهر المقبل، مع اللاعبين المستبعدين خلال الأيام الماضية.

لاعبو الأهلي

وعقد كولر، جلسة مع جهازه المعاون في الأيام الماضية، وعقب مباراة ميدياما الغاني، لمناقشة القائمة النهائية التي ستقدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

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مفاجأة.. استبعاد 3 نجوم مهمين

يفكر كولر من خلال مشاوراته مع جهازه المعاون بالنادي الأهلي، على استبعاد ثلاثة لاعبين، وهم صلاح محسن مهاجم القلعة الحمراء، وخالد عبد الفتاح الظهير الأيمن، إضافة إلى الدولي التونسي محمد الضاوي الشهير بـ”كريستو”.

صلاح محسن
خالد عبد الفتاح

يأتي تفكير كولر في استبعاد صلاح محسن من المشاركة في كأس العالم للأندية، نظرًا لعدم الحاجة إلى جهوده الفنية بعد عودة محمود عبد المنعم كهربا لخوض المباريات مع المارد الأحمر بشكل طبيعي، إضافة إلى تمسك السويسري باستمرار الفرنسي أنتوني موديست.

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أسباب حرمان الثلاثي من الظهور بالمونديال

يرى المدرب السويسري، أن طاهر محمد طاهر، بإمكانه إجادة مركز المهاجم بشكل أقوى من صلاح محسن، في ظل إمتلاكه إمكانيات بدنية عالية متفوقًا فيها على الأول.

طاهر محمد طاهر

في المقابل يريد كولر استبعاد عبد الفتاح من القائمة أيضًا، نظرًا لجاهزية ثنائي الظهير الأيمن أكرم توفيق ومحمد هاني، إضافة إلى مثلهما في الظهير الأيسر كريم الدبيس والتونسي علي معلول، فضلًا عن الاعتماد على الثلاثي الدفاعي رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، لذا ستكون فرصة خالد عبد الفتاح في المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي في السعودية صعبة.

كريستو

وذات الأمر بالنسبة للتونسي محمد الضاوي كريستو، بعد استبعاده طوال الفترة الماضية عن المشاركة مع الفريق، في ظل الزخم من اللاعبين الجاهزين في خط الوسط.

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