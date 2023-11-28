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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة رفضه التدريب.. هل خرج بيرسي تاو من حسابات كولر؟..وتفاصيل أزمته قبل لقاء سموحة

صدى البلد

أثارت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا بزعم إثارة الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، أزمة مع مارسيل كولر مدرب القلعة الحمراء، قبل مواجهة سموحة في منافسات دوري Nile، التي انتهت منذ قليل، لحساب الجولة السابعة، بتعادل الفريقين سلبيا بدون أهداف.

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حقيقة الأزمة بين تاو وكولر

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء الواردة بشأن اشتعال أزمة بين الجنوب أفريقي بيرسي تاو، والجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر.

تاو و كولر

وقال المصدر: «ترددت أقاويل كثيرة خلال الساعات الماضية، حول وجود أزمة بين بيرسي تاو والجهاز الفني، بسبب رفض تاو خوض التدريبات مع اللاعبين البدلاء بعد انتهاء لقاء ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا، والحقيقة انه لا توجد أزمة نهائيا بهذا الصدد، وهذا ما أكده خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي للإدارة».

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سبب غياب بيرسي تاو عن لقاء سموحة

غاب بيرسي تاو عن مواجهة سموحة في المباراة التي جمعته بالأهلي اليوم، بعد غيابه عن المران الرئيسي لهذا اللقاء، بسبب إصابته بكدمة في قدمه تعرض لها خلال مواجهة ميدياما، إضافة إلى معاناته من إجهاد عضلي.

بيرسي تاو 

وتعرض بيرسي تاو لكدمة قوية خلال مباراة ميدياما في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كانت السبب وراء غيابه عن المشاركة في مران الفريق.

تأهيل بيرسي تاو

وأضاف المصدر، أن «بيرسي تاو خرج مباراة سموحة، لكن اللاعب مستمر مع المارد الأحمر، وليس هناك أزمة بشأنه مع المارد الأحمر».

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شوبير يكشف آخر كواليس أزمة كولر وتاو

قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: "تواصلت هاتفيا مع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، حيث أكد لي عدم وجود أي أزمة مطلقا بين كولر وتاو".

تاو في الاهلي

وأضاف: "الموضوع يتلخص في أن تاو، لم يكن لديه تمرين أصلا بعد مباراة ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا، حيث توجه اللاعب إلى مخطط الأحمال، الذي أبلغه بعدم ارتباطه بأي تمرين، حيث كان يعاني من الإرهاق، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده جنوب إفريقيا، بتصفيات كأس العالم 2026".

تاو في التدريب

وتابع: "مخطط الأحمال هو الذي يقوم بوضع التمرين للفريق، وبيرسي تاو، خرج من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة، بمسابقة دوري نايل، فضلا عن بعض اللاعبين مثل محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وموديست لأسباب مختلفة".

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أسباب استبعاد مجموعة اللاعبين عن لقاء سموحة

أكد المصدر، عن أسباب استبعاد عدد من اللاعبين عن قائمة الأهلي التي اختارها مارسيل كولر لمواجهة سموحة.

كولر

وجاءت أسباب استبعاد اللاعبين، ومنهم من شارك في لقاء ميدياما الغاني كالتالي:

- الجنوب افريقي بيرسي تاو، غاب بسبب عدم الجاهزية.

طاهر محمد طاهر 

- طاهر محمد طاهر، غاب بسبب الإصابة بكدمة خلال مباراة ميدياما الغاني

- الفرنسي أنتوني موديست، إصابة في العضلة الضامة

موديست

- التونسي محمد الضاوي "كريستو"، مستبعد لأسباب فنية.

- محمود متولي، مستبعد للتأهيل من الإصابة.

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الأهلي يواصل نزيف النقاط

واصل النادي الأهلي نزيف النقاط، بتعادله مع فريق سموحة، في مباراة لم يظهر خلالها الأهلي كبطل للدوري، وظهر لاعبوه بدون أنياب، وواصل اللاعبين إهدار الفرص في مباراة استطاع خلالها أحمد سامي المدير الفني للنادي السكندري تحجيم لاعبو الأحمر.

الاهلي وسموحة

ويعد التعادل هو الثاني للأهلي، بعدما خسر نقطتين في مباراة الجونة التي أقيمت قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة وانتهت بالتعادل 1/1، ليحصد الأهلي النقطة 14 في الجولة السابعة، يحتل بها المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المُتصدر بـ16 نقطة، بعدما فاز الأخير على الاسماعيلي 2/1 عصر اليوم، بينما وصل سموحة للنقطة 9 ليحتل المركز التاسع.

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