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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جمعهما لعبة إبليس وفرقهما الراكون.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

صدى البلد

تصدر الثنائي يوسف الشريف وانجي علاء مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب الإعلان عن انفصالهما رسميا، من خلال منشور موحد، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام.

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انجي علاء تنفصل عن يوسف الشريف

أعلنت الكاتبة إنجي علاء،  انفصالها عن زوجها النجم يوسف الشريف، بعد زواج دام لـ14عامًا، من خلال خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع x تويتر سابقا.

وكتبت انجي علاء: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا، مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".
 

يوسف الشريف وإنجي علاء 

وتابعت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير، وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

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يوسف الشريف يؤكد خبر الانفصال

أعلن الفنان يوسف الشريف، منذ ساعة، انفصاله رسميًا عن زوجته إنجي علاء، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس».

وعلق يوسف الشريف، على خبر انفصاله عن إنجي علاء: «قدر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء، أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل، تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا إنجي إني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء».

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منشور موحد يثير الجدل

أثار المنشور الموحد لانفصال يوسف الشريف وإنجي علاء، العديد من علامات الاستفهام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المتابعين: "‏‎حتي طريقة أعلانكم للخبر المفاجئ للجميع مشتركين بالنص، بل الكلمات يكاد تكون مأخوذة ومتعدلة فقط علي الصيغة، تعودنا عليكم سويآ مختلفين عن الأخرين فيما تقدمون، ومختلفين كزوجين من وسط فني يقل فيه التمسك بالقيم وبالصح والغلط والمواقف النبيلة".

فيما كتب آخر: "حتي البوست بتاعكم واحد، وده بيثبت مدى احترامكم وحبكم لبعض.. ربنا يهدي سركم"، وكتب ثالث: "رغم إن الموقف صعب واكيد مؤمنين بقضاء ربنا وقدره، إلا أن أصل التربية والأخلاق ظهروا وقت الخلاف، حفظكم الله واولادكم وأدام بينكم المودة والمحبة والتسامح".

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أعمال جمعت يوسف الشريف وإنجي علاء

اجتمع يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، في أكثر من عمل درامي، البداية كانت من خلال مسلسل «لعبة إبليس» عام 2015، وكتبت إنجي السيناريو والحوار للعمل، وشارك في بطولة المسلسل شيري عادل، فريال يوسف، محمد رياض، تميم عبده، هبة مجدي، إيناس كامل، وكان من إخراج شريف إسماعيل.

يوسف وانجي

كما قدمت إنجي علاء ويوسف الشريف مسلسل «كوفيد 25» وهو أخر الأعمال التي قدمها يوسف الشريف في الدراما، وعرض في رمضان عام 2021، ودارت أحداثه في عام 2025، عندما ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

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مصير الراكون المجهول

وكان يوسف الشريف يحضر لمسلسل رمضاني بمشاركة زوجته إنجي علاء، وهو «الراكون»، من تأليف زوجته الكاتبة إنجي علاء، وإخراج محمد العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

يوسف الشريف

ويعود يوسف الشريف من خلال مسلسل الراكون إلى دراما رمضان،  بعد غيابه العامين الماضيين عن تقديم أعمال جديدة.

بوستر الراكون

وكان يوسف الشريف قد نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، البوستر الدعائي الأول لمسلسل الراكون، حيث ظهر الشريف خلال بوستر مسلسل الراكون وهو يخفي وجهه بيده، وحوله زجاج مكسور.

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