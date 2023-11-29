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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

صدى البلد

أصبح البحث عن قائمة أسعار السجائر، من الموضوعات التي تحتل صدارة اهتمام قطاع كبير من المواطنين، خاصة بعد ما تم إعلان عدد من الشركات خلال الفترة الماضية من شهر نوفمبر الجاري عن رفع أسعار السجائر، «مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة»، حيث جرى إلزام المحلات التجارية بتعليق التسعيرة الجبرية للسجائر.

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ارتفاع أسعار السجائر في مصر

أوضحت شركة فيليب موريس مصر، خلال الشهر الجاري، أنه تم رفع أسعار السجائر والتبغ المسخن، ما بين 6 و10 جنيهات، وذلك بعد أيام قليلة من تطبيق شركة الشرقية للدخان الزيادة هي الأخري، على أسعار سجائر كليوباترا، تزامنًا مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

سجائر

ووفقا لبيان صادر عن الشركة، تمت زيادة سعر عبوة السجائر ميريت، ومارلبورو، بنحو 10 جنيهات، فيما ارتفع سعر عبوة «L&M» بنحو 8 جنيهات.

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أسعار السجائر بعد قرار شركة الشرقية للدخان

جاءت قائمة أسعار السجائر اليوم، كما أعلنتها شركة الشرقية للدخان، بعد تطبيق القيمة المضافة، كالتالي: 

سجائر بوكس

- أسعار السجائر البوكس 20 جنيهًا

- أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

- أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

- أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا

سجائر كليوباترا

- أسعار السجائر بوسطن / بلمونت 27 جنيهًا

- أسعار السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

- أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا

- أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

- أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا

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أسعار السجائر المستوردة اليوم

- أسعار سجائر لعبوة ميريت «Merit» بأنواعها تصل إلى 74 جنيها.

سجائر مارلبورو

- أسعار سجائر مارلبورو «Marlboro» بأنواعها تصل إلى 69 جنيها.

- أسعار سجائر مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها تصل إلى 59 جنيها.

- أسعار سجائر ال أند ام «L&M» بأنواعها تصل إلى 50 جنيها في مصر.

- أسعار سجائر التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 56 جنيها في مصر.

سجائر LM

- أسعار سجائر التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 56 جنيها للعبوة

- أسعار سجائر التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 56 جنيها للعبوة

التسعيرة جبرية أسعار السجائر الرسمية أسعار السجائر قانون ضريبة القيمة المضافة الشرقية للدخان شركة فيليب موريس

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