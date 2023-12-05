تحرك مفاجئ في أسعار الأرز بالسوق| كم وصل الكيلو الآن؟

في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنين حل أزمة السكر، خلال أسبوعين مثلما وعد وزير التموين، تحرك سعر الأرز، لينذر بأزمة محتملة خلال الفترة المقبلة، وهو ما حذر منه عدد من الخبراء والإعلاميين أيضا، بعدما قفز سعره إلى 35 جنيها في بعض المناطق، خاصة أن الأرز إحدى السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري.

تحذير من أزمة محتملة بشأن الأرز

حذر عدد من المتخصصين في أسعار السلع، من أزمة أخرى محتملة وهي أزمة الأرز، التي ربما تظهر الأيام المقبلة، خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ليتراوح سعر كيلو الأرز بين 30 - 35 جنيها، في الأسواق والسوبر ماركت الكبرى.

طن الأرز بـ 35 الف جنيه

وقال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز الشعير شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية بالمضارب، ليسجل سعر الطن 30 ألف جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة، كما وصل طن الأرز رفيع الحبة إلى 31 ألف جنيه، كما تخطى سعر الكيلو الأرز الأبيض 35 جنيها في بعض المحال التجارية والسوبر ماركت، على الرغم من انتهاء موسم الحصاد.

ارتفاع الأسعار بدون أسباب منطقية

أوضح الوليلي، أن ارتفاع الأرز مؤخرًا ليس له أسباب منطقية، فقد وصلت نسبة الزيادة 70% عن المعدل الطبيعي، خاصة أن نوعية الشعير هذا العام أقل جودة عن كل عام.

الارز

وأكد عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، تأثر نوعية الشعير بالتغيرات المناخية التي أثرت على إنتاجية الشعير نفسه كمحصول، ومن ثم رفع تكلفة الأرز الأبيض.

أسباب ارتفاع سعر كيلو الأرز

أرجع مجدي الوليلي، سبب ارتفاع الأرز، إلى زيادة تكلفة الزراعة على المزارعين، حيث ارتفعت بشكل كبير خلال هذا العام، وزادت تكلفة تجهيز الأرض والزراعة والأيدي العاملة بنسبة تجاوزت 80%، فيما زادت أسعار الأسمدة بمعدلات كبيرة.

زيادة تكلفة الأرز

وأوضح، أن المخاوف من زيادة الأسعار والإسراع بتخزين كميات في وقت الحصاد، رفع الطلب والأسعار في نفس الوقت خلال الموسم الحالي.

زيادة محتملة خلال المرحلة المقبلة

أكد عضو غرفة صناعة الحبوب، أن أسعار الأرز ستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، نظرا لزيادة سعر الأرز عالميا، ما يصعب عملية استيراده للسوق المحلية، بجانب ترجيحات بإقدام الحكومة على تعويم الجنيه ما يرفع أسعار جميع السلع.

زيادة محتملة لسعر الأرز

وذكر الوليلي، أنه لا يجوز محصول استراتيجي مثل الأرز يترك بدون ضوابط وآليات، مطالبا الدولة بضرورة أن يكون لها مخزون استراتيجي وزراعات خاصة بها بالتنسيق مع الزراعة والري والبحوث الزراعية.

لميس الحديدي: احتمال نكون رايحين لمشكلة

حذرت الإعلامية لميس الحديدي، من أزمة محتملة في أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، قائلة: "إحنا بنحذر من أزمة أخرى، وهي أزمة الأرز ربما تظهر الأيام المقبلة، إحنا من فترة كنا شفنا سعر كيلو الأرز كان وصل إلى 30-35 جنيها وده تقريبا إلى بيحصل دلوقتي".

أزمة الأرز

وأضافت لميس الحديدي، عبر برنامجها: "بدأنا نشوف أرقام بعدت عن حاجز 26 و37 جنيها، ووصلت إلى 30 جنيها، ولا نتمنى أن ترتفع الأسعار مجددًا.

أنواع الارز

وتابعت الحديدي: "لما نشوف مثل هذه المؤشرات لازم نقف ونقول احتمال نكون رايحين لمشكلة، لماذا ترتفع أسعار الأزر؟، إحنا مازلنا في انتظار حل أزمة السكر والأرز، ووزير التموين وعد بحلها خلال أسبوعين، حتى هذه اللحظة السكر بـ50 جنيها رغم ضخ الحكومة كميات كبيرة من السكر".