عاجل
توزيع مشروعات تنموية متناهية الصغر لـ10 مستفيدين من الأسر الأكثر احتياجا بدمياط حدث ليلا.. الأهلي يعلن قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم للأندية.. والأرصاد تكشف حالة طقس اليوم.. وخان يونس تتعرض لأعنف قصف منذ بداية الحرب.. طائرات الاحتلال تقصف محيط مستشفى كمال عدوان تعرف على أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لدمياط الاحتلال يسيطر على مخيم عسكر الجديد في نابلس أخبار السيارات| أرخص سيارة في مصر بـ 35 ألف جنيه فقط.. أسعار كيا جراند سيراتو 2023.. هيونداي I10 "أوتوماتيك" للبيع بهذه القيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحرك مفاجئ في أسعار الأرز بالسوق| كم وصل الكيلو الآن؟

صدى البلد

في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنين حل أزمة السكر، خلال أسبوعين مثلما وعد وزير التموين، تحرك سعر الأرز، لينذر بأزمة محتملة خلال الفترة المقبلة، وهو ما حذر منه عدد من الخبراء والإعلاميين أيضا، بعدما قفز سعره إلى 35 جنيها في بعض المناطق، خاصة أن الأرز إحدى السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري.

txt

بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

txt

آخر كلام لوزير التموين عن سعر السكر| نستحمل شوية.. وانتظروا هذا الموعد

txt

الأزمة انتهت| بشرى من التموين للمواطنين: انخفاض سعر كيلو السكر للنصف.. وتوفيره خلال هذه المدة

txt

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

تحذير من أزمة محتملة بشأن الأرز

حذر عدد من المتخصصين في أسعار السلع، من أزمة أخرى محتملة وهي أزمة الأرز، التي ربما تظهر الأيام المقبلة، خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ليتراوح سعر كيلو الأرز بين 30 - 35 جنيها، في الأسواق والسوبر ماركت الكبرى.

طن الأرز بـ 35 الف جنيه

وقال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز الشعير شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية بالمضارب، ليسجل سعر الطن 30 ألف جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة، كما وصل طن الأرز رفيع الحبة إلى 31 ألف جنيه، كما تخطى سعر الكيلو الأرز الأبيض 35 جنيها في بعض المحال التجارية والسوبر ماركت، على الرغم من انتهاء موسم الحصاد.

txt

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

txt

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

ارتفاع الأسعار بدون أسباب منطقية

أوضح الوليلي، أن ارتفاع الأرز مؤخرًا ليس له أسباب منطقية، فقد وصلت نسبة الزيادة 70% عن المعدل الطبيعي، خاصة أن نوعية الشعير هذا العام أقل جودة عن كل عام.

الارز

وأكد عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، تأثر نوعية الشعير بالتغيرات المناخية التي أثرت على إنتاجية الشعير نفسه كمحصول، ومن ثم رفع تكلفة الأرز الأبيض.

txt

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

txt

أرخص رحلة حج في مصر| المواعيد وكيفية التقديم وكافة خدمات السفر والإقامة

أسباب ارتفاع سعر كيلو  الأرز

أرجع مجدي الوليلي، سبب ارتفاع الأرز، إلى زيادة تكلفة الزراعة على المزارعين، حيث ارتفعت بشكل كبير خلال هذا العام، وزادت تكلفة تجهيز الأرض والزراعة والأيدي العاملة بنسبة تجاوزت 80%، فيما زادت أسعار الأسمدة بمعدلات كبيرة.

زيادة تكلفة الأرز

وأوضح، أن المخاوف من زيادة الأسعار والإسراع بتخزين كميات في وقت الحصاد، رفع الطلب والأسعار في نفس الوقت خلال الموسم الحالي.

txt

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

txt

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

زيادة محتملة خلال المرحلة المقبلة

أكد عضو غرفة صناعة الحبوب، أن أسعار الأرز ستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، نظرا لزيادة سعر الأرز عالميا، ما يصعب عملية استيراده للسوق المحلية، بجانب ترجيحات بإقدام الحكومة على تعويم الجنيه ما يرفع أسعار جميع السلع.

زيادة محتملة لسعر الأرز

وذكر الوليلي، أنه لا يجوز محصول استراتيجي مثل الأرز يترك بدون ضوابط وآليات، مطالبا الدولة بضرورة أن يكون لها مخزون استراتيجي وزراعات خاصة بها بالتنسيق مع الزراعة والري والبحوث الزراعية.

txt

فيديو صادم لدولة الاحتلال.. ممثلة إسرائيلية تتنازل عن جنسيتها تضامنا مع غزة

txt

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

لميس الحديدي: احتمال نكون رايحين لمشكلة

حذرت الإعلامية لميس الحديدي، من أزمة محتملة في أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، قائلة: "إحنا بنحذر من أزمة أخرى، وهي أزمة الأرز ربما تظهر الأيام المقبلة، إحنا من فترة كنا شفنا سعر كيلو الأرز كان وصل إلى 30-35 جنيها وده تقريبا إلى بيحصل دلوقتي".

أزمة الأرز

وأضافت لميس الحديدي، عبر برنامجها: "بدأنا نشوف أرقام بعدت عن حاجز 26 و37 جنيها، ووصلت إلى 30 جنيها، ولا نتمنى أن ترتفع الأسعار مجددًا.

أنواع الارز

وتابعت الحديدي: "لما نشوف مثل هذه المؤشرات لازم نقف ونقول احتمال نكون رايحين لمشكلة، لماذا ترتفع أسعار الأزر؟، إحنا مازلنا في انتظار حل أزمة السكر والأرز، ووزير التموين وعد بحلها خلال أسبوعين، حتى هذه اللحظة السكر بـ50 جنيها رغم ضخ الحكومة كميات كبيرة من السكر".

أسعار الأرز بالسوق أزمة السكر وزير التموين سعر الأرز السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

حقيقة موافقة سبورتنج لشبونة على تقسيط غرامة الزمالك

7 آيات لعلاج النسيان.. اقرأها سترى تغييرا ملحوظا في قوة الذاكرة

ترشيحاتنا

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

بالقانون| حالة وحيدة تسمح بنقل نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في آخر

تفاصيل جديدة عن انتقال مروان حمدي من المصري إلى الأهلي

تحرك مفاجئ في أسعار الأرز بالسوق| كم وصل الكيلو الآن؟

رحلة من المهندسين إلى القطامية.. قصة بائعات المناديل والهوى مقابل 300 جنيه

أخبار السيارات| أرخص سيارة في مصر بـ 35 ألف جنيه فقط.. أسعار كيا جراند سيراتو 2023.. هيونداي I10 "أوتوماتيك" للبيع بهذه القيمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة البطيخ والجبن

لأطفالك.. طريقة عمل كيكة الهوهوز

في مشهد مرعب.. السماء تتحول للون الدم في هذه المدينة| صور

بالتايجر.. إلهام شاهين تثير الجدل من تونس

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ