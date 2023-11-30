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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

صدى البلد

لا تزال أزمة السجائر مستمرة في مصر، بين أصحاب تيار الاحتكار من التجار، الذين يحصلون على حصصهم من السجائر والتبغ من الشركة الشرقية وغيرها من الشركات، ثم يتم تخزينها ومنع طرحها في الاسواق، أو طرحها بأسعار تتناسب مع جشعهم، وهم على يقين أن المدخنون سيدفعون ما يطلبون، حتى أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا بتعليق محال بيع السجائر التسعيرة الجبرية لكل نوع، مع تعليق أرقام ابلاغ عن أي شخص يبيع السجائر بأكثر من السعر المقرر.

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أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

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خلال 48 ساعة| حل أزمة السجائر يبدأ من هنا.. وهذه قائمة الأسعار الجديدة

زيادة جنونية في أسعار السجائر

شهدت أسعار السجائر، في الأيام الماضية، زيادة جنونية، في كافة الاسواق المصرية، حيث ارتفع سعر بعض أصناف السجائر بشكل تخطى نسبة الـ100%.

زيادة أسعار السجائر 

وأرجع عدد من التجار وأصحاب أكشاك بيع السجائر أسباب ارتفاع سعرها، فضلًا عن تفاوت السعر من منطقة إلى أخرى، إلى قلة الكميات المطروحة من السجائر في الأسواق، لتصبح للسجائر سوق سوداء رائجة خلال فترة وجيزة.

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أسعار السجائر اليوم

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية مارلبورو وميريت و ال إم، بجميع أنواعها بالتوازي مع إعلان الحكومة المصرية عن التعديلات الضريبية الأخيرة الخاصة بمنتجات التبغ.

مارلبورو و ميريت

- سعر علبة ميريت بأنواعها 74 جنيها.
- سعر علبة مارلبورو بأنواعها 69 جنيها.
- سعر علبة مارلبورو كرافتد بأنواعها 59 جنيها.

ال أند ام

- سعر علبة ال أند ام بأنواعها 50 جنيها.
- سعر علبة التبغ المُسخن بأنواعها 56 جنيها.

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أسعار سجائر وينستون

كما زادت أسعار سجائر وينستون بنحو 10 جنيهات كحد أقصى.

سجائر وينستون

- سعر علبة وينستون أحمر والأزرق وسيلفر وكاستر 43 جنيها بدلا من 35 جنيها.

- سعر وينستون توت 45 جنيها بدلا من 35 جنيها.
- سعر كاميل أصفر  وأزرق 50 جنيها بدلا من 40 جنيها.

- سعر بيع كامل اكتيفيت 53 جنيها بدلا من 43 جنيها.

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أسعار السجائر دافيدوف وتايم سيلكت

- سعر عبوة دافيدوف بأنواعه 74 جنيهًا بدلًا من 64 جنيهًا.
- سعر عبوة ايفولف بأنواعه 54 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا.

سجائر دافيدوف

- سعر عبوة تايم بأنواعه 38 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.
- سعر عبوة سيلكت 29 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا.
- سعر عبوة تارجت بأنواعه 29 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا.
- سعر عبوة مانشيستر 37 جنيهًا بدلًا من 34 جنيهًا.

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أسعار السجائر كليوباترا

- سعر كليوباترا سوبر بـ 27 جنيها.
- سعر مونديال أحمر وأزرق وسيلفر لـ 27 جنيها.

سجائر كليوباترا
سجائر محلية 

- سعر مونديال سويتش 27 جنيها.
- سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول لـ 27 جنيها.
- سعر سجائر ماتوسيان سوبر  27 جنيها.
- سعر سجائر فيسروي وبال مال وصل لـ 42 جنيها.

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تعمل ايه لو البياع رفع سعر السجائر؟

لجأت شركات السجائر إلى وضع أكواد الاستجابة السريعة الباركود (QR) على علب السجائر؛ بهدف منع التلاعب بالأسعار، التي يقوم بها بعض التجار أو أصحاب المحلات، ويمكن للمستهلك وقتها الاتصال على الخط الساخن لوزارة التموين 122.

وناشد جهاز حماية المستهلك، المواطنين، بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999

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اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

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